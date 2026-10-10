AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

"Kendi isminiz benzerlikten dolayı karıştırıldığında eşiniz Serap Hanım gayet haklı bir tepki göstererek 'İspatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir' diye tweet atmıştı. 'İnsanların onuruyla niye oynuyorsunuz?' demişti. Çok güzel, doğal bir tepki. Peki siz ne yaptınız? 4 bin Hasan Özdemir'i karıştırıp bakanımızın ailesine iftira attınız. Bir özür dilemek yerine çıkıp 'Özür dilemeyeceğim' diyorsunuz. Ben size bir şey demiyorum; eşinizin sözleriyle cevap veriyorum: İnşallah utanır."