  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti Almanya'dan petrol hamlesi Dünyada sadece 2-3 ülkede var! Yaklaştığını asla fark edemeyecekler: KIZILELMA ve KAAN için geliştirilen gizli silah, düşmanın feleğini şaşırttı Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava ABD'nin 81 uçağı çöp oldu! Putin'in yardımcısı bizzat duyurdu: Rusya kısıtlamaları kaldırıyor!
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında asılsız iddialarda bulunan CHP'li Ümit Özlale'ye Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla sert tepki gösterdi. Özlale'nin daha önce kendi ismi karıştırıldığında eşi Serap Belovacıklı'nın kullandığı "İspatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir" ifadelerini hatırlatan Güler, özür dilemeyen Özlale'ye "Eşinin sözleriyle cevap veriyorum, inşallah utanır" diyerek seslendi. Öte yandan sosyal medyada tepki çeken Belovacıklı'nın vatandaşlara yönelik hakaret dolu paylaşımları gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

Güler, daha önce kendi eşi hedef alındığında "İspatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir" paylaşımı yapan Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı'nın X paylaşımını hatırlattı. Güler, "Kendi isminiz benzerlikten dolayı karıştırıldığında eşiniz Serap Hanım 'İspatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir' diye haklı bir tepki gösterdi. Şimdi siz 4 bin Hasan Özdemir'i karıştırıp bakanımızın ailesine iftira atıyorsunuz ve özür dilemiyorsunuz. Kendisine hiçbir şey demiyorum, eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır.' diye konuştu.

#2
Foto - AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Abdullah Güler, Bakan Göktaş'ın babasının isminin Türkiye'deki yaklaşık 4 bin "Hasan Özdemir" ile karıştırıldığını ve iddiaların tamamen temelsiz çıktığını belirtti. Bakan Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iddiaları net bir dille yalanladığını hatırlatan Güler, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

"Kendi isminiz benzerlikten dolayı karıştırıldığında eşiniz Serap Hanım gayet haklı bir tepki göstererek 'İspatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir' diye tweet atmıştı. 'İnsanların onuruyla niye oynuyorsunuz?' demişti. Çok güzel, doğal bir tepki. Peki siz ne yaptınız? 4 bin Hasan Özdemir'i karıştırıp bakanımızın ailesine iftira attınız. Bir özür dilemek yerine çıkıp 'Özür dilemeyeceğim' diyorsunuz. Ben size bir şey demiyorum; eşinizin sözleriyle cevap veriyorum: İnşallah utanır."

#4
Foto - AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

Abdullah Güler'in açıklamalarının ardından sosyal medyada tansiyon yükselirken, Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı'nın vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımı büyük tepki topladı. Belovacıklı'nın daha önce eşini savunurken attığı "Böyle tehditlerden korkacak olsak iktidara yanlar yolumuza bakardık. Tekrar söylüyorum; ispatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir!" mesajı, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisine hatırlatıldı.

#5
Foto - AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir

Kullanıcının "Hadi bakalım sözünde misin, ispatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir" şeklindeki yanıtına öfkelenen Belovacıklı, skandal ifadelerle karşılık verdi: "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla sefa sürsünler. Sığır sürüsü."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
Sağlık

Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü münasebetiyle göz sağlığına dair son derece kri..
Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi
Gündem

Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB başkan danışmanı avukat Ece Güner tahliye edildi.
İftira Ahmet hastaneye kaldırıldı
Gündem

İftira Ahmet hastaneye kaldırıldı

Milletin vekili olarak millet yararına tek bir işi bile yokken Meclis’teki tüm vaktini bakanlara ve AK Parti’li isimlere iftira etmekle geçi..
Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…
Gündem

Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…

Türkiye ile “iki devlet, tek millet” anlayışıyla güçlü kardeşlik bağlarına sahip Azerbaycan’dan üzücü görüntüler geldi. Celilabad bölgesinde..
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaney..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23