AK Partili Abdullah Güler’den iftiracı Ümit Özlale’ye karısının sözleriyle kapak: Şerefsiz kere şerefsizdir
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında asılsız iddialarda bulunan CHP'li Ümit Özlale'ye Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla sert tepki gösterdi. Özlale'nin daha önce kendi ismi karıştırıldığında eşi Serap Belovacıklı'nın kullandığı "İspatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir" ifadelerini hatırlatan Güler, özür dilemeyen Özlale'ye "Eşinin sözleriyle cevap veriyorum, inşallah utanır" diyerek seslendi. Öte yandan sosyal medyada tepki çeken Belovacıklı'nın vatandaşlara yönelik hakaret dolu paylaşımları gündeme bomba gibi düştü.