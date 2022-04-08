Ahmet Hakan'dan Yavuz Ağıralioğlu'na olay sözler

Ahmet Hakan, Meral Akşener'in Başkanlık Divanı'nda yer vermemesi üzerine taban tabana zıt iki açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu'nun büyük çelişkisini gözler önüne serdi. Ağıralioğlu'na "Hiç değilse en baştan en sona kadar soylu bir susuş halini sergileseydiniz" diye seslenen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Partili Sayın Yavuz Ağıralioğlu.

En son yaptığınız açıklamada şöyle demişsiniz:

“Partilerde görev değişiklikleri olur. Görev verilince iyi, görevden alınınca kötü mü diyeceğiz? Partim adına mücadeleye devam.”

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Yani olayı tatlıya bağlamışsınız.

Sizin adınıza çok memnun oldum.

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Ancak yine de sormadan edemeyeceğim.

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Madem olayı tatlıya bağlayacaktınız.

Ne diye...

“Rencide oldum yahu” diyerek...

“Görevden alınmama FETÖ’cüler, PKK’lılar seviniyor” diyerek...

“Herkesin sığdığı yere bir ben mi sığmadım?” diyerek...

Lüzumsuz bir tatsızlık yarattınız ki?

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Olayı kendi açınızdan tatlıya bağladınız bağlamasına ama size kıymet verenlerin, sizin siyasette bir ağırlığınız olduğunu düşünenlerin, size önemli işlevler yükleyenlerin damaklarında bir acı kök tadı da bırakmış oldunuz.

Haberiniz olsun.

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Hiç değilse en baştan en sona kadar soylu bir susuş halini sergileseydiniz."