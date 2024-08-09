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Medya Ahmet Hakan’dan, Türkiye düşmanı Instagram'a efsane gol! Topu tam 90'a taktı
Medya

Ahmet Hakan’dan, Türkiye düşmanı Instagram'a efsane gol! Topu tam 90'a taktı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 10:40:00 -
Ahmet Hakan’dan, Türkiye düşmanı Instagram'a efsane gol! Topu tam 90'a taktı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye’de BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram’a sitem etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye’de BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram’a sitem etti.

“Instagram’da bazı cümlelere yasak getiriliyor. Bazı paylaşımlar uçuruluyor. Bazı düşünceler sansürleniyor. Bazı yaklaşımlar yasaklı” diyen Hakan, “Madem öyle gelin hep beraber haykıralım: Bu nasıl özgür mecra böyle? Sansürlü sosyal medya mecrası mı olurmuş? Kuzey Kore mecrası mı bu? Bu devirde böyle şey olur mu?” diye yazdı.

 
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