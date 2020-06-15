Ahmet Hakan’dan sert çıkış: Şerefsizin partisi olmaz

Ahmet Hakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım yapan zanlının hangi partiye mensup olduğunu merak etmediğini dile getirdi.

Hakan, "Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum. Şerefsizin partisi olmaz çünkü. Ben şuna bakarım: Devlet, böyle bir şahıs karşısında nasıl tutum alıyor? Bakılması gereken tek yön burasıdır." görüşünü savundu.

Hakan, "Şerefsiz birini görünce parmakların koskoca bir partiye çevrilmesini, başka türlü bir ahlaksızlık olarak görürüm. Mesela İzmir’de CHP yöneticisi bir şahsın, Cumhurbaşkanı’nın vefat etmiş annesine küfürler etmesi karşısında da parmakların CHP’ye çevrilmesine şiddetle itiraz etmiştim." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Sadece şerefsizliğe karşı topyekûn mücadele adına CHP’den tek bir talebim olmuştu:

“Şu şahısla temasınızı kesin. Ahlaksızların ve küfürbazların bizim içimizde yeri yok deyin” demiştim.

Gerçi bir türlü demediler ama neyse artık.

Ne olmuştu?

Twitter'da 'Vedat Muti7' isimli kullanıcı, Başak Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Selo içerde karısı dışarıda yanıyordur şimdi söndürmek lazım" ifadesini kullandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.