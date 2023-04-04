Ahmet Hakan'dan olay sözler! "Vazgeç bu sevdadan" deyip çağrı yaptı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Tezlerini dinsel alandan kurma” nasihatinde bulundu.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Tezlerini dinsel alandan kurma” nasihatinde bulundu.
Hakan, yazısının “Kılıçdaroğlu’na dini konularla ilgili vaaz” başlıklı bölümünde, “Bu iktidarla dinsel yarışa girilmez. Bu insanlar, bu kültürün içinde yoğrulmuş. Böyle bir yarışta yenilgi kaçınılmazdır. Karşındakileri dinsel tezlerle alt etmen mümkün değil. Vazgeç bu sevdadan. Tezlerini dinsel alandan kurma" ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO