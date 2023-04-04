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Medya Ahmet Hakan'dan olay sözler! "Vazgeç bu sevdadan" deyip çağrı yaptı
Medya

Ahmet Hakan'dan olay sözler! "Vazgeç bu sevdadan" deyip çağrı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:11:00 -
Ahmet Hakan'dan olay sözler! "Vazgeç bu sevdadan" deyip çağrı yaptı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Tezlerini dinsel alandan kurma” nasihatinde bulundu.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Tezlerini dinsel alandan kurma” nasihatinde bulundu. 

Hakan, yazısının “Kılıçdaroğlu’na dini konularla ilgili vaaz” başlıklı bölümünde, “Bu iktidarla dinsel yarışa girilmez. Bu insanlar, bu kültürün içinde yoğrulmuş. Böyle bir yarışta yenilgi kaçınılmazdır. Karşındakileri dinsel tezlerle alt etmen mümkün değil. Vazgeç bu sevdadan. Tezlerini dinsel alandan kurma" ifadesini kullandı.

 
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Yorumlar

Tabii

Din sadece bir parti himayesindedir.Başka partiler kullanamaz

Deli İbo

Ama Ahmet bey, adam hem Seyyit torunu, hem hafız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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