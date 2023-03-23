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Medya Ahmet Hakan'dan olay "AK Parti" iddiası! "Fena, hem de çok fena" deyip duyurdu
Medya

Ahmet Hakan'dan olay "AK Parti" iddiası! "Fena, hem de çok fena" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-23 09:55:00 -
Ahmet Hakan'dan olay "AK Parti" iddiası! "Fena, hem de çok fena" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünlerde AK Parti'nin "frene basmış gibi" bir izlenim verdiğini belirterek, bunun bir planın parçası olabileceğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünlerde AK Parti'nin "frene basmış gibi" bir izlenim verdiğini belirterek, bunun bir planın parçası olabileceğini belirtti. 

Hakan, şunları kaydetti:

 

"Bugünlerde AK Parti’nin verdiği izlenim şu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

- Frene basmış gibi.

- Dinamizmden uzak gibi.

- Rehavete kapılmış gibi.

- Hamleden kaçınıyor gibi.

*

Bu dikkat çekici sessizliğin iki nedeni olabilir:

*

- BİR: Ya belli bir planı var, onun zamanlamasını bekliyordur.

*

- İKİ: Ya da bir zaaf söz konusudur.

*

Eğer bir planı varsa bir şey demem ama bir zaaf söz konusuysa fena...

Hem de çok fena."

 

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