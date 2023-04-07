Ahmet Hakan'dan, o isme görülmemiş yalakalık! Iyy, ortalık vıcık vıcık oldu
Uzun süredir iktidarı destekleyen yazılar kaleme alan Ahmet Hakan, seçimler yaklaşırken birden bire dümen kırdı.
Uzun süredir iktidarı destekleyen yazılar kaleme alan Ahmet Hakan, seçimler yaklaşırken birden bire dümen kırdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, “Sahnesi gerçekten çok iyi. Çekingenliğini atmış durumda. Azimli. Kararlı. Gürül gürül çağlıyor. Isparta’da Demirel’in şapkasıyla ‘Gaptırmam’ demesi harikaydı” yorumunu yaparak büyük bir yalakalığa imza attı.
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