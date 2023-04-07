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Medya Ahmet Hakan'dan, o isme görülmemiş yalakalık! Iyy, ortalık vıcık vıcık oldu
Medya

Ahmet Hakan'dan, o isme görülmemiş yalakalık! Iyy, ortalık vıcık vıcık oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:45:00 -
Ahmet Hakan'dan, o isme görülmemiş yalakalık! Iyy, ortalık vıcık vıcık oldu

Uzun süredir iktidarı destekleyen yazılar kaleme alan Ahmet Hakan, seçimler yaklaşırken birden bire dümen kırdı.

Uzun süredir iktidarı destekleyen yazılar kaleme alan Ahmet Hakan, seçimler yaklaşırken birden bire dümen kırdı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, “Sahnesi gerçekten çok iyi. Çekingenliğini atmış durumda. Azimli. Kararlı. Gürül gürül çağlıyor. Isparta’da Demirel’in şapkasıyla ‘Gaptırmam’ demesi harikaydı” yorumunu yaparak büyük bir yalakalığa imza attı. 

 

 
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Yorumlar

Ziya

Arkadaşlar bu soytarı bir kanalda haber programı sunarken şimdiki patronuna senden hesap sormazsam adam değilim diye posta koymuştu birde ne göreyim posta yerine adama eli ile adamın yatında içki servisi yani garsonluk yaptı bu soytarı budur ben hiç gaale almıyorum çünkü alınacak adam değil insanda biraz omurgalu olmalı

İSMAİL Ercikti

Ahmet HakaninCHP. Yalaması yeni öğreniyorsunuz
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