Ahmet Hakan’dan müjde cilası! CHP’liler lütfetmiş teşekkür etmişler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi tüm Türkiye’yi sevince boğarken muhalefet partilerinden ise cılız sesler yükseldi.

Türkiye tarihinin en önemli gelişmesine kayıtsız kalan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partililere bu konuda konuşmamaları talimatı verdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise bugünkü yazısında CHP’li İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın doğal gaz rezervi bulunmasıyla ilgili yaptıkları cılız tebrik açıklamalarına teşekkür etti.

CHP’lilere teşekkür ettikleri için cilalayan Hakan “ 'Doğalgaz bulduk’ diye sevinince... Saraya yalakalık yapmış, iktidara şirinlik yapmış, iktidarın oyununa gelmiş falan olmuyormuşsun. Teşekkürler İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.Bu memleketin muhaliflerine verdiğiniz bu önemli ders için." diye yazdı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından o bölüm;

Doğalgaz bulununca...

Şöyle şeyler de oldu:

İLHAN KESİCİ... Samimi bir mutluluk mesajı paylaştı.

ENGİN ALTAY... Kompleksiz biçimde sevindiğini vurguladı.

EKREM İMAMOĞLU... Emeği geçenlere teşekkür etti.

MANSUR YAVAŞ... Vatanseverce bir paylaşım yaptı.

Demek ki neymiş?

Muhalefette olmak... Memlekete hayırlar getirecek bir müjde karşısında memnun olmaya engel değilmiş.

Demek ki neymiş?

“Doğalgaz bulduk” diye sevinince... Saraya yalakalık yapmış, iktidara şirinlik yapmış, iktidarın oyununa gelmiş falan olmuyormuşsun.

Demek ki neymiş?

Durduğun yeri hiç değiştirmeden... Tasada olduğu gibi kıvançta da ortak olmak mümkün olabiliyormuş.

Teşekkürler İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.

Bu memleketin muhaliflerine verdiğiniz bu önemli ders için.