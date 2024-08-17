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Medya Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na olay sözler: Öfke kusuyor! Bizim adam tanıma konusunda gerçekten yatacak yerimiz yok
Medya

Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na olay sözler: Öfke kusuyor! Bizim adam tanıma konusunda gerçekten yatacak yerimiz yok

Yeniakit Publisher
2024-08-17 11:15:00 -
Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na olay sözler: Öfke kusuyor! Bizim adam tanıma konusunda gerçekten yatacak yerimiz yok

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fatih Altaylı’nın kendisine yönelik "Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek" sözlerine karşı sosyal medya hesabından verdiği ağır sözler içeren açıklamasını değerlendirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fatih Altaylı’nın kendisine yönelik "Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek" sözlerine karşı sosyal medya hesabından verdiği ağır sözler içeren açıklamasını değerlendirdi.

“Meğer ihtiras küpüymüş” diyen Hakan şunları kaydetti:

“’Başaracak olan çıksa anında görevi bırakır’ diyorduk. Zorla gönderildi, hâlâ gözü koltukta. ‘En ağır eleştiriler karşısında bile sakin kalır’ diyorduk. Hiç de sakin kalamıyor, acayip sinirleniyormuş. ‘Asla ağzınızı bozmaz, nezaketinden ödün vermez’ diyorduk. ‘Merkepler adam olur, sen adam olmazsın’ türü açıklamalar yapmaya başladı. ‘Uzlaşmaya açıktır, diyalog yanlısıdır’ diyorduk. Diyalog kuranlara öfke kustuğunu görüyoruz.  Bizim adam tanıma konusunda gerçekten yatacak yerimiz yok.”

 
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