0553 313 94 23

Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'

Çok tartışılan İstanbul’a kayyım atanması konusuyla ilişkili yorum yapan Ahmet Hakan, "Ekrem İmamoğlu'na bu zamana kadar yapılan kıyakların en büyüğü olur. Şundan eminim, İmamoğlu içinden "Keşke İstanbul'a kayyım atansa' diye düşünüyordur" dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:01
Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği "Seni pejmürde(perişan) ederiz" sözleri "İstanbul'a kayyım atanacak mı?" sorularını akıllara getirmişti.

Çok tartışılan İstanbul'a kayyım atanması konusuyla ilgili bir yorum da gazeteci yazar Ahmet Hakan'dan geldi. İstanbul'a kayyım atamanın, Ekrem İmamoğlu'na kıyak geçmek olduğunu savunan Hakan, İmamoğlu'nun kendi kendine kaldığı zamanlarda "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul'a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak" şeklinde düşündüğünden emin olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan "İstanbul'a kayyım: Aklından bile geçirme" başlıklı yazının ilgili kısmı şu şekilde;

Böyle bir adım atılırsa... Demokrasiymiş... Sandıkla gelmekmiş... Sandıkla gitmekmiş... Millet iradesiymiş... Hepsi talan olur talan! İşin nirengi noktası burasıdır.

Bir de şu var: Bırakın İstanbul'a kayyım atamayı... Bunu akıldan geçirmek bile Ekrem İmamoğlu'na bu zamana kadar yapılan kıyakların en büyüğü olur. Başka hangi kıyakların yapıldığını bilmem söylememe gerek var mı?

*

Şundan eminim: Ekrem İmamoğlu, kendi kendine kaldığı zamanlarda içinden şöyle geçiriyordur: "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul'a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak".

*

Diyarbakır'ı, Van'ı, Mardin'i... Bir biçimde izah etmek mümkün... Ama İstanbul'u izah etmenin imkânı da yok ihtimali de yok.

*

Ben bir iktidar yetkilisi olsam... Bana gelip de "Efendim, İstanbul'a kayyım atayacak mısınız?" falan diye bir soru sorulsa... Şu cevabı veririm: "Bu soruyu size Ekrem İmamoğlu mu sordurtuyor?".

*

İstanbul'a kayyım atanırsa... Bu Türk siyasi hayatının yapılmış en büyük 10 hatasının birincisi olur. İkincisini herkes biliyor!

*

Şunu da söyleyeyim: İstanbul'a kayyım tartışması yapmak bile "Türk siyasi hayatında yapılmış en büyük 50 hata" listesine rahatlıkla girebilir.

*

Son sözüm şudur: İktidar yetkilileri İstanbul'a kayyım konusunun tartışılmasının bile önüne geçerek... Hem demokrasinin daha fazla hırpalanmasına izin vermemeliler, hem de Ekrem İmamoğlu'na arayıp da bulamadığı bir fırsatı sunmamalılar.

Soylu-İmamoğlu polemiği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin kendisine yönelttiği "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" yanıtını vermişti. İBB Başkanı İmamoğlu da Soylu'ya "Polemiklerden nemalanmıyorum" şeklinde iki kelimelik yanıt vermişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:01
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. kayyım
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  4. Ahmet Hakan
  5. Diyarbakır
  6. Van
  7. Mardin
  8. İBB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AVM Perakende Ciro Endeksi arttı
    1. AVM Perakende Ciro Endeksi arttı
    2. Sağlık personeli alım ilanları İŞKUR..
    3. Trump'la ilgili bomba iddia: Sınırlama..
    4. Mersin’i daha da güzelleştirmek için..
    5. Büyükşehir’in kent içi turlarına büyük..
    6. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk..
    7. Park halindeki araçlara çarpıp..
    8. Teröristlere konuşan FETÖ'cü Enes..
    9. hepsiburada.com kazandırıyor
    10. Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla..
    11. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Stevie’den..
    12. Türk grafikçinin Oscar ödüllü filme..
    13. Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım..
    14. Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i..
    15. Tünelde rekor delme bitti! Metroda..
    16. Ulusal görme taramasıyla bozukluklar..
    17. Kara Şükrü Mezarlığı’nın durumu içler..
    18. Turkcell’den Engelsiz Sinema Şenliği
    19. Aslanapa üretiyor
    20. (Özel) Taş plaklarla zamanda yolculuk
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...