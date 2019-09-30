0553 313 94 23

Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında deprem toplantısına çağırılmadığını iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Hakan, "Çağrılmadım deyince mi devlet terbiyesizliği yapmış olacaksın? Adı batsın böyle terbiyenin" ifadelerini kullandı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

Hürryet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kendisinin AFAD toplantısına çağırılmadığını ve 'devlet terbiyesi gereği' sustuğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"Bırak devlet terbiyesini, hiçbir terbiye, haksızlık karşısında susmayı öğütlemez, öğütleyemez" diyen Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Çağrıldı/Çağrılmadı” tartışmaları artık geride kalmışken...

Ekrem İmamoğlu, nihayet doğru dürüst bir cevap verebildi.

Dedi ki:

'Çağrılmadım'.

İyi ama neden bu zamana kadar susmuş?

Onun da cevabını verdi İmamoğlu:

'Aldığım devlet terbiyesi nedeniyle sustum'.

Toplantıya çağrılmamışsın ama çağrıldığına dair iddialar var.

Ve sen susuyorsun.

Daha doğrusu susmuyorsun da lastikli laflarla vaziyeti geçiştirmeye çalışıyorsun.

Neden?

Devlet terbiyesi gereği...

Devlet terbiyesinden pek nasip almadığımdan olacak...

'Çağrıldım' ya da 'Çağrılmadım' demenin, neden 'devlet terbiyesizliği' olduğunu anlamadım, anlayamadım.

Devletin en tepesindeki kişiler, 'Çağırdık kardeşim çağırdık' derlerken... Devlet terbiyesizliği yapmış olmuyorlar da...

Sen 'Çağrılmadım kardeşim çağrılmadım' deyince mi devlet terbiyesizliği yapmış olacaksın?
Bırak devlet terbiyesini, hiçbir terbiye, haksızlık karşısında susmayı öğütlemez, öğütleyemez!

Eğer bir terbiye...

Sana karşı yapılan apaçık bir haksızlık karşısında sana susmayı öğütlüyorsa... Senin haksızlığa karşı haykırmana, açıklama yapmana, ifşa etmene engel oluyorsa...

Adı batsın böyle terbiyenin!

Ayrıca...

Böyle sersem sepelek bir terbiyenin terbiyelisi olmaktansa terbiyesizi olmak, süper onurlu bir tutumdur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Ahmet Hakan

YORUM YAZ

  • kirikzar666@hotmail.com[email protected]14 dk önce
    Ahmet Hakan bırak lafı dolandırmayı , yalan söylüyorsun kardeşim bal gibi çağrıldın ama daha önemli işin vardı (vefa lisesi geyik muhabbeti )orayı tercih ettin, deyiver korkma
  • Uğur Uğur 15 dk önce
    Ahmet Hakan.Her zamanki gibi, hem nalına hem mıhına vurmuşsun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Meral Akşener'in hastalığına teşhis konuldu
  1. Meral Akşener'in hastalığına teşhis..
  2. Altın fiyatları 30 Eylül Pazartesi..
  3. Erdoğan Washington Post'a yazdı: Dost..
  4. Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen..
  5. Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden..
  6. Fatih Terim'in büyük sorunu!
  7. Jandarma Komutanlığı 86 Korucu alımı..
  8. Darbeci Sisi'den darbeci Gülen'e destek!
  9. Akit yazdı, kaynak kitap soygunu bitti
  10. Donald Trump'ı azil korkusu sardı!
  11. Erdoğan’dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
  12. Kirli işbirliğini gözler önüne serdi!..
  13. Afganistan Türklerinin lideri Mahdum..
  14. İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor!..
  15. Traktörün altında kalan kişi hayatını..
  16. Çin'de yangın faciası: Çok sayıda...
  17. Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü..
  18. Modi’den Türkiye’ye Keşmir düşmanlığı
  19. Brent petrolün varili 61,68 dolar
  20. EYT 3600 ek gösterge af yasası taşeron..
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
"Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
Keşmir’de taş devrine dönüldü!
Keşmir’de taş devrine dönüldü!