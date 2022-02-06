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Medya Ahmet Hakan'dan iktidara elektrik faturası uyarısı
Medya

Ahmet Hakan'dan iktidara elektrik faturası uyarısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, vatandaşın cebini yakan zamlı elektrik faturalarıyla ilgili iktidarı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 10:37:00 -
Ahmet Hakan'dan iktidara elektrik faturası uyarısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, vatandaşın cebini yakan zamlı elektrik faturalarıyla ilgili iktidarı uyardı. Ahmat Hakan'ın "Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları" başlıklı yazısı şöyle:

"Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor.

Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler.

*

İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Ekrem İmamoğlu’nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani."

 

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