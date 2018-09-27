0553 313 94 23

Ahmet Hakan'dan hain Can Dündar'a salvolar!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar’a tepki gösterdi. Hakan “Can Dündar, Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sormayı planlıyormuş. Can Dündar’a sadece şunu söylemek isterim: Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!” dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:25
Ahmet Hakan'dan hain Can Dündar'a salvolar!

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında, FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'ı sert bir dille eleştirdi.

Dündar'ın, Almanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru sormayı planladığını öğrenen Ahmet Hakan, vatan haini Can Dündar’a sert sözlerle yüklendi.

“ASLA KAHRAMAN OLAMAZSIN!”

"Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!" diyen Ahmet Hakan, Can Dündar'a "Alman korumasında...Alman kucağında... Alman himayesinde... Alman mandasında... İstediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın!" diye seslendi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:

"Can Dündar, Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyormuş.

Fırsatını bulacakmış ve Erdoğan'ın gözünün içine bakarak...

Türkiye'deki tutuklu gazeteciler hakkında soru soracakmış.

Böbürlenerek söylüyor bunu Can Dündar.

Bir kahramanlık destanı yazacakmış gibi...

Bir yiğitlik gösterisi yapacakmış gibi...

Can Dündar'a sadece şunu söylemek isterim:Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!

- Alman korumasında...

- Alman kucağında...

- Alman himayesinde...

- Alman mandasında...

İstediğin kadar okkalı sorular sor.

Asla kahraman olamazsın!

Asla yiğit olamazsın!"

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:25
  1. Ahmet Hakan
  2. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan
  3. can dündar

YORUM YAZ

  • HakikatHakikat1 sa önce
    amerika bayrağına sarılan bir hain .küfür etmek buhaine iltifat olur.
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Keşke cümlenin sonuna " Kaçak Vatan haini, iki ayaklı kuyruksuz İT" diye de ekleşseydin Hakan...
  • AhmetAhmet1 sa önce
    yiğitmi ???.. çocuğu ne zaman ne yapmişta yiğit olmuş hee???
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul BB, Avrupa'da turladı
  1. İstanbul BB, Avrupa'da turladı
  2. 'Trump yönetimi Filistin halkına savaş..
  3. Özgecan Aslan cinayeti davasında yeni..
  4. Etekli Yakup'un dili açıldı: Aydın..
  5. ÖKK darbe girişimi davası sanıklarına..
  6. Türk bayrağı dikildi! İşte ilk..
  7. Mezarlıklarda Suriyeli göçmenler için..
  8. Kuryelerin kavgası cinayetle bitti!
  9. Biz yok olursak Kudüs yok olur, biz..
  10. 'Sıranın bana gelmesinden korkuyorum'..
  11. Ortalığı ayağa kaldırmışlardı.....
  12. İyi Partili yönetici vatandaşa çomar..
  13. Uyuşturucu ile mücadelede ‘UYUMA’yalım
  14. CHP'de genel merkeze tepki gösteren..
  15. Türkiye Müslümanların sesi olan güçlü..
  16. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı..
  17. Ahmet Hakan'dan hain Can Dündar'a..
  18. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
  19. ‘Gençler Fısıldadı’ Hasan Terzi yazdı
  20. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay: 225..
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
UEFA Uluslar Ligi fikstür
UEFA Uluslar Ligi fikstür

Günün Karikatürü

27 Eylül 2018
Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir