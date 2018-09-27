Ahmet Hakan'dan hain Can Dündar'a salvolar!
Ahmet Hakan, bugünkü yazısında FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar’a tepki gösterdi. Hakan “Can Dündar, Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sormayı planlıyormuş. Can Dündar’a sadece şunu söylemek isterim: Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!” dedi.27 Eylül 2018 Perşembe 12:25
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında, FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'ı sert bir dille eleştirdi.
Dündar'ın, Almanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru sormayı planladığını öğrenen Ahmet Hakan, vatan haini Can Dündar’a sert sözlerle yüklendi.
“ASLA KAHRAMAN OLAMAZSIN!”
"Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!" diyen Ahmet Hakan, Can Dündar'a "Alman korumasında...Alman kucağında... Alman himayesinde... Alman mandasında... İstediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın!" diye seslendi.
İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:
"Can Dündar, Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyormuş.
Fırsatını bulacakmış ve Erdoğan'ın gözünün içine bakarak...
Türkiye'deki tutuklu gazeteciler hakkında soru soracakmış.
Böbürlenerek söylüyor bunu Can Dündar.
Bir kahramanlık destanı yazacakmış gibi...
Bir yiğitlik gösterisi yapacakmış gibi...
Can Dündar'a sadece şunu söylemek isterim:Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!
- Alman korumasında...
- Alman kucağında...
- Alman himayesinde...
- Alman mandasında...
İstediğin kadar okkalı sorular sor.
Asla kahraman olamazsın!
Asla yiğit olamazsın!"
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