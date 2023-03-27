Ahmet Hakan'dan flaş Muharrem İnce iddiası! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili gündem olacak bir iddiayı ortaya attı.

Bugünkü yazısının "Muharrem İnce'yle ilgili bir iddiaya girdim" başlık bölümünde İnce'nin Millet İttifakı'na katılacağını öne süren Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir muhabbet sırasında şöyle bir tez attım ortaya:

“Muharrem İnce, yüz bin imzayı topladı. Ama adaylıktan çekilecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşacak. Yüz bin imzayı toplaması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı anlaşmada elini yüksek tutmak içindi.”

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Dinleyenlerden biri “Var mısın takım elbisesine iddiaya?” dedi.

Hiç âdetim olmadığı halde, sırf tezime güvendiğimi göstermek için...

“Varım be varım” diye haykırdım.

Ama sonra da aldı mı beni kaygı?

“Ya kaybedersem?” falan diye kara kara düşünmeye başladım.

Sonra da “Aman ne olacak yani... Alırım Kiğılı’dan bir takım elbise” diyerek kendimi rahatlattım."