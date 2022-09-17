Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'ın olay fotoğrafıyla ilgili bomba yazı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nda devlet başkanlarıyla sohbet ettiği anları yansıtan ve kamuoyunda büyük ilgi gören karelere ilişkin Ahmet Hakan'dan bomba bir yazı geldi. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde, "Olaya iktidar/muhalefet perspektifinden değil de... Sadece ve sadece Türkiye perspektifinden baktığımda benim gördüğüm bu" deyip şunları kaydetti:

"Semerkant’ta ortaya çıkan bu fotoğraf karesi, Türkiye’de olay oldu.

Ne var fotoğrafta?

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Şanghay Zirvesi’nin düzenlendiği Semerkant’ta liderler bir araya gelmişler.

Sohbet ediyorlar.

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Fotoğraftaki liderler şunlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko...

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Fotoğrafı Türkiye’de olay hale getiren unsur ise şu:

Erdoğan, ortamdaki tartışmasız en baskın lider.

Ortaya bir tür “Erdoğan anlatıyor, diğer liderler dinliyor” durumu çıkmış.

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İktidar yanlıları, bu fotoğrafı paylaşıp “İşte dünya lideri” diye övünüyorlar.

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Buna karşılık muhalefet yanlıları ise...

“Bu liderlerin hepsi demokrasi açısından sorunlu... Bunda övünülecek ne var?” diyorlar.

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Fakat muhalefet yanlılarının atladığı bir husus var:

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Fotoğrafta yer alan liderler arasında bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir fotoğrafı Batılı ülkelerin liderleriyle de çektirebilir.

Ne Putin yapabilir bunu ne Reisi...

Sadece Erdoğan yapabilir.

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Bu arada...

Biden ve diğer Batılı ülkelerin liderleri de Putin’le, Reisi’yle bu tür görüşmeler yapmıyorlar, yapamıyorlar.

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Yani Türkiye, her iki blokla da temasta olabilen bir ülke...

Yani Erdoğan, her iki blokla da temasta olabilen bir lider...

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Bu durum Türkiye’nin özellikle Ukrayna krizinden sonra geliştirdiği eşsiz önemdeki “iki tarafla da görüşüyor olma” diplomasisinin bir sonucu.

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Türkiye, işte tam da bu nedenle...

Hem Biden açısından hem de Putin açısından önemini ve değerini daha da arttırmış durumda.

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Türkiye, bu bloklardan sadece birine angaje olsaydı...

Bu şahane konumdan mahrum kalacaktı.

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Olaya iktidar/muhalefet perspektifinden değil de...

Sadece ve sadece Türkiye perspektifinden baktığımda benim gördüğüm bu."