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Medya Ahmet Hakan’dan efsane “Bayraktar SİHA” yazısı! O görüntülere bakıp gülümsemiş ve bakın ne demiş
Medya

Ahmet Hakan’dan efsane “Bayraktar SİHA” yazısı! O görüntülere bakıp gülümsemiş ve bakın ne demiş

Yeniakit Publisher
2024-05-05 12:20:00 -
Ahmet Hakan’dan efsane "Bayraktar SİHA" yazısı! O görüntülere bakıp gülümsemiş ve bakın ne demiş

Ahmet Hakan, İsviçre’de PKK yandaşlarının, SİHA’ları protesto ederken Bayraktar TB2 SİHA’nın maketini yakmasını köşesine taşıdı. Görüntüleri izlerken gülümseyip “SİHA’nın anlam ve önemini bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz” dediğini aktaran Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, İsviçre’de PKK yandaşlarının, SİHA’ları protesto ederken Bayraktar TB2 SİHA’nın maketini yakmasını köşesine taşıdı. Görüntüleri izlerken gülümseyip “SİHA’nın anlam ve önemini bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz” dediğini aktaran Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“İsviçre’de PKK yandaşları, SİHA’ları protesto ederken Bayraktar TB2 SİHA’nın maketini yaktılar.

*

Görüntüleri izlerken gülümsedim ve şöyle dedim:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

SİHA’nın anlam ve önemini bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz.”

 

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