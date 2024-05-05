Ahmet Hakan’dan efsane “Bayraktar SİHA” yazısı! O görüntülere bakıp gülümsemiş ve bakın ne demiş

Ahmet Hakan, İsviçre’de PKK yandaşlarının, SİHA’ları protesto ederken Bayraktar TB2 SİHA’nın maketini yakmasını köşesine taşıdı. Görüntüleri izlerken gülümseyip “SİHA’nın anlam ve önemini bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz” dediğini aktaran Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“İsviçre’de PKK yandaşları, SİHA’ları protesto ederken Bayraktar TB2 SİHA’nın maketini yaktılar.

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Görüntüleri izlerken gülümsedim ve şöyle dedim:

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SİHA’nın anlam ve önemini bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz.”