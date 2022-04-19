Ahmet Hakan'dan Doğu Perinçek'e ayar

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron’un rakibi olan Marine Le Pen adlı "kötü abla"ya destek çıkan Doğu Perinçek'i sert sözlerle eleştirdi. Le Pen'in "Kazanırsak başörtüsüne geçit yok. Kamusal alanda başörtüsüne izin vermeyeceğiz" dediğini hatırlatan Hakan, Perinçek'e “Avrasyacılık uğruna bu sözleri görmezden mi geleceğiz?" diye sorup şunları kaydetti:

"Fransa’da Macron’un rakibi Marine Le Pen diye kötü bir abla var.

Bu abla faşist mi faşist, ırkçı mı ırkçı.

Yabancılardan nefret ediyor. Müslümanlardan tiksiniyor.

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En büyük seçim vaadi şu:

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“Kazanırsak başörtüsüne geçit yok. Kamusal alanda başörtüsüne izin vermeyeceğiz.”

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Türkiye’de bir zamanlar, başörtülülerin kâbusu haline getirilen “kamusal alan” kavramını ağzına sakız etmiş durumda bu Marine adlı faşo abla.

Ha bire başörtüsü karşıtı açıklamalar yapıyor.

Amacı şu:

Fransa’nın bütün vahşi ırkçılarını ve İslam denilince yüzlerini buruşturan inanç düşmanlarını arkasında toplamak.

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İşte böylesi kötücül bir hanıma, Türkiye’den bir isimden net ve keskin bir destek geldi.

Kimden geldi?

Tabii ki Doğu Perinçek’ten.

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Daha önce Taliban’ı Kuvayımilliye hareketine benzeterek hepimizi şaşırtan Doğu Perinçek, yeterince şaşırmadığımızı düşünmüş olacak ki...

Bu sefer de kötülükler kraliçesi Marine ablamıza tam destek çıktı.

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Destek ama öyle böyle bir destek değil.

Tam destek.

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Perinçek’e göre...

Fransa seçimi aynı zamanda Türkiye’nin seçimiymiş... Macron, Amerikan tekellerinin adamıymış... Le Pen’in kazanması lazımmış... Bütün tanıdıklarımızı Le Pen’e oy vermeye davet etmeliymişiz... Le Pen tam bir Avrasyacıymış... Avrasya’nın cumhurbaşkanı adayıymış... Her yerde Türkiye’ye destek olurmuş...

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İyi ama Doğu Perinçek, Marine ablamız iktidara geldiğinde kadınların başörtülerini polis marifetiyle çıkarmayı da vaat ediyor.

Paris sokaklarında başörtülü avına çıkacak bu ablamız.

İşin bu kısmını nereye koyacağız?

“Avrasyacılık” uğruna görmezden mi geleceğiz?

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Benim bu konudaki çizgim çok açık ve nettir:

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Sokaklarında başörtülülerin sürüklendiği bir Paris görmektense...

Amerikan tekellerinin adamı olan kifayetsiz muhteris Macron’un kazanmasını tercih ederim.

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Ve eğer “Avrasyacılık” dediğiniz şey...

Kadınların sokaklarda istedikleri gibi giyinmelerine izin vermiyorsa... Sokaklarda kadınların başörtülerini polis zoruyla çıkarmayı öngörüyorsa...

Adı batsın bu Avrasyacılığın."