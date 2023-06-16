Ahmet Hakan’dan dikkat çeken tespit! Ne Kılıçdaroğlu ne Özel ne İmamoğlu! CHP'deki asıl kriz bakın ne

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'deki "asıl krizin" isimler değil, "içerik" olduğunu savundu.

Hakan, yazısının "Ne Kılıçdaroğlu ne Özel ne İmamoğlu... CHP'deki asıl kriz" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özel... CHP’nin asıl krizi, sanılanın aksine bu isimlerle ilgili değil. CHP’nin asıl krizi içerikle ilgili.

Bu zamana kadar bütün yolları denemiş olan CHP, bundan böyle nereye doğru gidecek? İçe mi kapanacak? Sağa açılmaktan vaz mı geçecek? HDP ile ilişkilerini nasıl ayarlayacak? Dış politikada nasıl bir tutum alacak? Atatürkçülüğe mi dönecek? Laikliğin bayraktarlığına mı soyunacak? Emeği mi öne çıkaracak? Dini konularda ne yapacak? Sosyal demokrat bir parti mi olacak? Hep yaptığı gibi yine 'Erdoğan karşıtlığı' üzerine mi gidecek? Yeni bir Erdoğan politikası mı geliştirecek? Sert mi olacak, yumuşayacak mı?

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Bunlar üzerine pek konuşan yok ama CHP’nin asıl krizi burada.

Çünkü Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, bu yolların her birini en az üç kez denedi.”