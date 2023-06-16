  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın, dolar, euro derken Ramazan Kurtoğlu acil koduyla uyardı: 2024 çok zor geçecek hemen bundan alın

Ezan’ın aslına rücû edişinin 73. yılı

O ülkede net sermaye girişi birden 48,4 milyar dolar oldu! Şok haber geldi: O ülkeler ise düşüş olarak kayda geçti

Şok haber geldi! 70 yıllık ‘Kömür Kralı' Türk şirketinin iflası istendi

Dünün ‘faiz’ lobisi bugün vaiz kesildi

Kimse bu kadarını düşünememişti! Sosyal medyayı sallayan görüntünün aslı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyada bir ilk! Gölge kabinenin detayları belli oldu

ABD'den Bakan: Ukrayna ülkesine silah desteği gelişmesini, son durumu duyurdu: Türkiye'de orada olacak

Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme

Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...
Medya Ahmet Hakan’dan dikkat çeken tespit! Ne Kılıçdaroğlu ne Özel ne İmamoğlu! CHP'deki asıl kriz bakın ne
Medya

Ahmet Hakan’dan dikkat çeken tespit! Ne Kılıçdaroğlu ne Özel ne İmamoğlu! CHP'deki asıl kriz bakın ne

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:56:00 -
Ahmet Hakan’dan dikkat çeken tespit! Ne Kılıçdaroğlu ne Özel ne İmamoğlu! CHP'deki asıl kriz bakın ne

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'deki "asıl krizin" isimler değil, "içerik" olduğunu savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'deki "asıl krizin" isimler değil, "içerik" olduğunu savundu. 

Hakan, yazısının "Ne Kılıçdaroğlu ne Özel ne İmamoğlu... CHP'deki asıl kriz" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özel... CHP’nin asıl krizi, sanılanın aksine bu isimlerle ilgili değil. CHP’nin asıl krizi içerikle ilgili.

Bu zamana kadar bütün yolları denemiş olan CHP, bundan böyle nereye doğru gidecek? İçe mi kapanacak? Sağa açılmaktan vaz mı geçecek? HDP ile ilişkilerini nasıl ayarlayacak? Dış politikada nasıl bir tutum alacak? Atatürkçülüğe mi dönecek? Laikliğin bayraktarlığına mı soyunacak? Emeği mi öne çıkaracak? Dini konularda ne yapacak? Sosyal demokrat bir parti mi olacak? Hep yaptığı gibi yine 'Erdoğan karşıtlığı' üzerine mi gidecek? Yeni bir Erdoğan politikası mı geliştirecek? Sert mi olacak, yumuşayacak mı?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunlar üzerine pek konuşan yok ama CHP’nin asıl krizi burada.

Çünkü Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, bu yolların her birini en az üç kez denedi.” 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23