Ahmet Hakan’dan “darbe girişimi” yorumu! “Ali Yerlikaya” detayı dikkat çekti

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili “darbe girişimi” değerlendirmelerinin yapıldığı gelişmeler için “Hükümete, Cumhurbaşkanı’na, siyasilere yönelik sosyal medya destekli bir komplo varsa... Buna bir darbe girişimi muamelesi yapılmalı” görüşünü ifade etti.

Ahmet Hakan şunları kaydetti:

“FETÖ benzeri bir yapılanmanın, yani dini görünümlü bir odağın bir kalkışması söz konusuysa... Bu kalkışmayı yapanlar tek tek ortaya çıkarılmalı. Eğer bunca toz dumanın bir amacı da son dönemin en başarılı İçişleri Bakanlarından Ali Yerlikaya’yı yemeye yönelikse... Buna asla geçit verilmemeli. Komplo içinde komplo kuranlar var mı? Oyun içinde oyun oynayanlar var mı? Konunun üzerine tek boyutlu değil, çok boyutlu gidilmeli. Gizli tanıklar üzerinden iş çevirmek, FETÖ’nün en bilindik taktiklerindendir. Gizli tanık dalaveresi çevirenlere göz açtırılmamalı.”



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