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Medya Ahmet Hakan'dan çok sert tepki: Bari güzellikle yapın da...
Medya

Ahmet Hakan'dan çok sert tepki: Bari güzellikle yapın da...

Ahmet Hakan, dolar bir kuruş artsa anında fiyatlara yansıtanların, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmamasını eleştirdi. Hakan, "Bu böyle gitmez, gidemez, gitmeyecek" dedi ve ekledi: "Bari güzellikle indirin de... Azıcık takdir kazanın." İşte o yazı:

Yeniakit Publisher
2021-12-24 11:24:00 -
Ahmet Hakan'dan çok sert tepki: Bari güzellikle yapın da...

Ahmet Hakan, dolar bir kuruş artsa anında fiyatlara yansıtanların, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmamasını eleştirdi. Hakan, "Bu böyle gitmez, gidemez, gitmeyecek" dedi ve ekledi: "Bari güzellikle indirin de... Azıcık takdir kazanın." İşte o yazı:

 

 

"Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

 

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

Bu gözler, aynı gün içinde aynı ürüne üç kere zam yaptığınızı gördü.

Neyi bekliyorsunuz fiyatları indirmek için?

*

Toplumsal talebi dikkate almıyorsunuz.

Sosyal medya çağrılarını umursamıyorsunuz.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın uyarısına aldırmıyorsunuz.

Tüketici derneklerinin çağrılarına kulak asmıyorsunuz.

Nedir sizi insafa getirecek olan şey?

*

Önünde sonunda, öyle ya da böyle...

Bu fiyatlar düşecek.

 

Bu böyle gitmez, gidemez, gitmeyecek.

*

Bari güzellikle indirin de...

Azıcık takdir kazanın."

 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Lafla olmaz can yakıcı olmak lazım.adamlar devletle dalga geçiyor resmen.
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Serkan

Aman tanrım.Sizin akıl hocanız bu adam mı oldu? Daha düne kadar ne diyordunuz.
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