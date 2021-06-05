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Gündem Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere uyarı: Uzak durun
Gündem

Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere uyarı: Uzak durun

Heykel dikmeyi vatandaşa hizmet sayan CHP'li belediyeleri eleştiren Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, CHP'ye "Heykel işinden uzak durun" tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 18:00:00 - 2021-06-05 18:01:14

Daha önce yine köşesinden CHP'li belediyelere 'heykelden uzak durun' tavsiyesinde bulunan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Bodrum Belediyesi'nin tartışılan töreni sonrasında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

CHP'li belediyelere tavsiyesini yineleyen Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Biz millet olarak heykel sanatının hakkını veremiyoruz.

Ne yaparsak yapalım...

Olmuyor, olamıyor.

Bu nedenle heykelden uzak durmamız şart.

*

Ayrıca CHP’li belediyelerle ilgili olarak doğru/yanlış şöyle bir algı var: Bunlar sadece heykel yaparlar.

Bu algının yıkılması açısından da CHP’li belediyelerin heykelden uzak durmasında yarar var.

*

Bu görüşlerimi birçok kez dile getirdim.

Ve fakat heykel açılışları hız kesmiyor.

Sanki bana inat olsun diye yapıyorlar.

*

En son Bodrum Belediye Başkanı, bir sünger heykelinin açılış törenine katılmış.

Başkan, yeri göğü inleterek öyle bir nutuk çekiyor ki...

Sanırsın Bodrum’a 13 geminin elleçlemesini yapabilecek bir liman açıyor.

Heykel de bir şeye benzese bari.

*

Neyse...

Ben yine de son kez insanlık vazifemi yapayım:

*

Sayın belediyeler!

Heykel işinden uzak durun.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Sayıştay; ilgili idarelerin yapmış oldukları okul, hastane, köprü, üst geçit vb gibi işlerin hakediş dosyalarını kıtı kıtı incelerken neden bu heykellerin yapı imalat maliyetlerini incelememektedir, neden bu tip imalatlar birim fiyatlar listesine girmemektedir. Zaten Belediyelerde bu yüzden uyanıklık yapmaktalar. Hem milleti, hem de devleti kandırmaktalar.
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Eyüp

Chpkk lıları korumak sanamı kaldı? Adamların 90 yıllık mesleği. Zaten kafaları sadece ve sadece put yapmaya çalışıyor. Birde kafaları çekmeye.
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