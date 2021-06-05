Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere uyarı: Uzak durun

Daha önce yine köşesinden CHP'li belediyelere 'heykelden uzak durun' tavsiyesinde bulunan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Bodrum Belediyesi'nin tartışılan töreni sonrasında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

CHP'li belediyelere tavsiyesini yineleyen Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Biz millet olarak heykel sanatının hakkını veremiyoruz.

Ne yaparsak yapalım...

Olmuyor, olamıyor.

Bu nedenle heykelden uzak durmamız şart.

*

Ayrıca CHP’li belediyelerle ilgili olarak doğru/yanlış şöyle bir algı var: Bunlar sadece heykel yaparlar.

Bu algının yıkılması açısından da CHP’li belediyelerin heykelden uzak durmasında yarar var.

*

Bu görüşlerimi birçok kez dile getirdim.

Ve fakat heykel açılışları hız kesmiyor.

Sanki bana inat olsun diye yapıyorlar.

*

En son Bodrum Belediye Başkanı, bir sünger heykelinin açılış törenine katılmış.

Başkan, yeri göğü inleterek öyle bir nutuk çekiyor ki...

Sanırsın Bodrum’a 13 geminin elleçlemesini yapabilecek bir liman açıyor.

Heykel de bir şeye benzese bari.

*

Neyse...

Ben yine de son kez insanlık vazifemi yapayım:

*

Sayın belediyeler!

Heykel işinden uzak durun.