Ahmet Hakan'dan bomba Yeniden Refah çıkışı! Oy oranlarını açıkladı! Herkes şaştı kaldı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi ile yaptığı ittifak görüşmelerini değerlendirdi.

"Bazıları Erdoğan’ın HÜDA-PAR ve Yeniden Refah’ı saflarına neden kattığını ya da katmak istediğini anlamıyor. Erdoğan’ın buradan oy kaybedeceğini düşünüyorlar" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa bu iki partiyi de saflarına almak istemesi, Erdoğan’ın üzerinde iyi düşünülmüş planı. Bir anda ortaya çıkmış bir plan da değil bu. Uzun süredir çalışıyor üzerinde.

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Peki amaç ne?

- Yeniden Refah: Bu partiyi ittifak çatısı altına alarak Saadet Partisi’nin duruşunu bozmak istiyor Erdoğan. “Milli Görüşçüler karşı tarafta” algısını kırmak istiyor. Ayrıca Yeniden Refah’ın her ankette çıkan hatırı sayılır bir oy potansiyeli var. O kadar ki oyları Saadet’in de Davutoğlu’nun da Babacan’ın da önünde.

- HÜDA-PAR: Dindar Kürtleri etkileyebilecek bir parti HÜDA-PAR. Tartışmalı tarafları yok mu? Tabii ki var. Geçmişiyle ilgili sorunlar yok mu? Tabii ki var. Programında kabul edilmeyecek hususlar yok mu? Tabii ki var. Ama bu partinin dindar Kürtler üzerinde olumlu bir etkisi olacağı da kesin."