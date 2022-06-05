Ahmet Hakan'dan bomba yazı! Bu olursa, Erdoğan'ı kimse tutamaz

Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama konusundaki kafa karışıklığının kabak tadı verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun “Ben aslında aday olmak istiyorum. Ama buna tek başıma karar veremiyorum. Bizim bir altılı masa var. Benim aday olup olmayacağıma orası karar verecek. Oradan da bir karar çıkmadı henüz” dediği anda Tayyip Erdoğan’ı kimsenin tutamayacağına işaret eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar hep şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu’na “Aday mısınız?” diye sorulduğunda...

“Buna altılı masa karar verecek” diye cevap verdi.

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Hakkını teslim edelim:

Şu zamana kadar bu cevapla idare etmeyi başardı Kemal Kılıçdaroğlu.

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Fakat artık bu cevapla idare etmesi epey zorlaşmış durumda.

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Neden mi?

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cevabın içerdiği zaafı yakalamış ve zaafın üstüne üstüne gitmeye başlamış durumda.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na bu zaaf üzerinden meydan okuyor Erdoğan.

“Aday oluyor musun, olmuyor musun? Açıkla” diyor.

Ve bunu sürekli tekrar ediyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, bu meydan okuma karşısında biraz çaresiz gibi.

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Neden?

Malum nedenlerden dolayı...

“Meydan okumana meydan okuyorum: Evet, adayım” demiyor, diyemiyor.

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Aslında mevcut koşullar içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a verebileceği tek bir cevap var.

O da şu:

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“Ben aslında aday olmak istiyorum. Ama buna tek başıma karar veremiyorum. Bizim bir altılı masa var. Benim aday olup olmayacağıma orası karar verecek. Oradan da bir karar çıkmadı henüz.”

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Ama bu cevabı verdiği anda...

Erdoğan’ı kimse tutamaz.

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Erdoğan, en hafifinden...

“Yahu sen daha kendi adaylığını açıklayacak bir iradeye sahip değilsin, ülkeyi nasıl yöneteceksin?” diyecektir.

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Bana kalırsa...

Geldiğimiz bu noktada...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok acil içine düştüğü bu açmazdan bir kurtuluş yolu bulması şart."