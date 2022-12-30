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Medya Ahmet Hakan'dan bomba "Ümit Özdağ" çıkışı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "Ümit Özdağ" çıkışı

Ahmet Hakan, “AK Parti gider, Altılı Masa gelirse... FETÖ de geri döner” çıkışıyla gündem olan Ümit Özdağ'ın "çarşıyı karıştırdığını" belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 12:35:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba "Ümit Özdağ" çıkışı

Ahmet Hakan, “AK Parti gider, Altılı Masa gelirse... FETÖ de geri döner” çıkışıyla gündem olan Ümit Özdağ'ın "çarşıyı karıştırdığını" belirtti. 
Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

 

"Ümit Özdağ tam olarak şöyle demiş:

*

“AK Parti gider, Altılı Masa gelirse... FETÖ de geri döner.”

*

Çarşıyı karıştırır bu açıklama.

*

Zaten Ümit Özdağ, parti kurduğu günden beri taktik ve strateji olarak hep çarşıyı karıştırmaya odaklı bir siyaset izliyor ve bunu da iyi yapıyor."

 

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