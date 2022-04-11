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Medya Ahmet Hakan'dan bomba Eylem Amine Altunkaynak yazısı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba Eylem Amine Altunkaynak yazısı

Ahmet Hakan, kendini "bilinçaltı ve kuantum uzmanı" olarak tanıtan, bir seminerden 57 bin lira gibi uçuk rakamlar aldığı konuşulan Eylem Amine Altunkaynak'ı köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 10:52:00 - 2022-04-11 11:03:12
Ahmet Hakan'dan bomba Eylem Amine Altunkaynak yazısı

Ahmet Hakan, kendini "bilinçaltı ve kuantum uzmanı" olarak tanıtan, bir seminerden 57 bin lira gibi uçuk rakamlar aldığı konuşulan Eylem Amine Altunkaynak'ı köşesine taşıdı. "Bilinçaltı" kavramını ilk kez dile getiren Sigmund Freud'un bile bilinçaltının ekmeğini Altunkaynak kadar yemediğine işaret eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

" “Bilinçaltı temizliği yapıyorum” diye ortaya çıkan bir hanımefendi var son zamanlarda konuşulan.

Dünkü Hürriyet’te Fulya Soybaş, kapsamlı bir haber yaptı kendisini.

*

Bilinçaltı temizliğinden bayağı bir para kazanıyormuş hanım.

Lüks arabası, cafcaflı hayatı, janjanlı kostümleri falan...

*

Hey gidi Sigmund Freud hey!

Sen ki bilinçaltı kavramını ilk kez dile getiren adamsın.

Sen bile bilinçaltının ekmeğini bu hanım kadar yiyemedin.

Vah garibim."

Eylem Amine Altunkaynak kimdir? Eylem Amine Altunkaynak nereli ne iş yapıyor?
Eylem Amine Altunkaynak kimdir? Eylem Amine Altunkaynak nereli ne iş yapıyor?

Biyografi

Eylem Amine Altunkaynak kimdir? Eylem Amine Altunkaynak nereli ne iş yapıyor?

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