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Medya Ahmet Hakan'dan bomba "BİM" yazısı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "BİM" yazısı

Marketler adına açıklama yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın söylediklerini baştan sona okuduğunu, ancak fiyatlar konusunda bir karara varamadığını belirten Ahmet Hakan, "Bu iş, ne iştir?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 09:16:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba "BİM" yazısı

Marketler adına açıklama yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın söylediklerini baştan sona okuduğunu, ancak fiyatlar konusunda bir karara varamadığını belirten Ahmet Hakan, "Bu iş, ne iştir?" diye sordu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Marketler adına açıklama yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın söylediklerini baştan sona okudum.

“Adam haklı” diye geçirdim içimden.

*

Fakat sonra şöyle bir baktım:

*

Akaryakıt fiyatları stabil, döviz stabil...

Yani “girdi fiyatlarındaki inanılmaz yükselişler” cümlesini kurmayı gerektiren bir durum yok.

Ancak buna rağmen...

Marketlerde en temel gıdaların fiyatları maşallah günden güne artıyor da artıyor.

*

Bre aman!

Bu iş, ne iştir?

*

Enflasyon mudur bunun nedeni?

Enerji fiyatlarının yüksekliği midir?

Yoksa daha fazla kâr hırsı mıdır?

*

Galip Aykaç’ı dinliyorum. İkna olur gibi oluyorum.

*

Fiyatlardaki artışa bakıyorum. “Bu kadar da olmaz” diye öfkeleniyorum.

*

Sonuçta bir karara varamıyorum."

 

4
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Yorumlar

ALİ KOŞAR

... MALLARI GEÇMİŞLERİ İÇİN ÇÖPE ATARLAR...

Abdulhamit

Bu iş niçin bu kadar abartıldı anlamıyorum.Adam malını pahalı verebilir.Ben de keriz değilim ya , onlarla rekabet eden başka bir yerden alışverişimi yaparım .Fırsatçılık yapanlara en büyük darbe bu değil mi? Sanki bir markete bağımlıymışız gibi algı yapılıyor.
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