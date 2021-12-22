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Medya Ahmet Hakan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Yılmaz'a ayar
Medya

Ahmet Hakan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Yılmaz'a ayar

Ahmet Hakan, dolar baş aşağı düşerken “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye tavsiyede bulunan İYİ Parti Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’a verdi veriştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 11:11:00 -
Ahmet Hakan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Yılmaz'a ayar

Ahmet Hakan, dolar baş aşağı düşerken “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye tavsiyede bulunan İYİ Parti Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’a verdi veriştirdi. Hürriyet’teki köşesinde, Yılmaz’a falsolarına rağmen eskiden bir nebze de olsa sempati beslediğini, ancak bu son çıkışından sonra o sempatisinin de gittiğini ifade eden Hakan, “Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır. Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece” ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Hakan’ın “Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda. Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur” deyip yazdıkları:

 

"Birkaç falsosuna rağmen...

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.

*

“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.

*

Yani bir kredisi vardı benim gözümde.

Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.

*

Ama önceki gece...

Yani doların düşüş trendine girdiği gece...

Çıktığı televizyon kanalında...

“Bu bir alım fırsatıdır” diyerek...

Bendeki bütün kredisini tüketti Durmuş Yılmaz, hiçbir saygım kalmadı kendisine.

*

Düşünün:

Eski bir Merkez Bankası Başkanı...

Milliyetçi bir partinin milletvekili...

Dolar satışının arttığı bir gecede millete...

“Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye öğüt veriyor.

*

Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır.

Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece.

*

Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda...

Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur."

 

 

 

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