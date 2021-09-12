Ahmet Hakan yine yaptı yapacağını! Ne şiş yansın ne kebap

Köşe yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında ‘ne şiş yansın ne kebap’ mantığıyla hâkim katili Yılmaz Güney hakkında bir yazı ele aldı.

Yazısına, “Bir yönünde... Bir hâkimi öldürmüş adam var, bir yönünde ise sinema yıldızı bir sanatçı var” cümleleri ile başlayan Ahmet Hakan, önce Yılmaz Güney için, “Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.

Bir yönünde ise... Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.” İfadelerini kullandı.

Ne şiş yansın ne kabap!

Yılmaz Güney’in gerçek kimliğini kaleme alan Ahmet Hakan, yazısında solculardan tepki çekmemek için Güney’in ‘sinemacı yönünü’ de ele aldı.

Yılmaz Güney’in katil olduğunu dile getiren Ahmet Hakan, “Bu iki yön nedeniyle...

Yılmaz Güney konusu, aynı zamanda bir ikilemin konusudur.

“Katildi, maçoydu” diyenler...

Onun sinemada çığır açmış sanatçı yönünü ihmal etmiş oluyorlar.

“Büyük sanatçıydı” diyenler ise...

Onun işlediği cinayeti, maçoluğunu es geçmiş oluyorlar.

Bu girdaptan galiba şöyle bir cümleyle kurtulabiliriz:

Yılmaz Güney, cinayet işlemiş, adam öldürmüş, maçoluğu hiç bırakmamış, büyük bir sanatçıydı.” dedi.