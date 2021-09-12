  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süleyman Soylu’dan 12 Eylül paylaşımı
Çavuşoğlu’ndan düzensiz göçmen sorunu ile ilgili açıklama
PKK’ya SİHA darbesi! 2 terörist ex oldu
M. Emin Saraç AİHL öğrencilerinden "maşallah" dedirten başarı
Gündem Ahmet Hakan yine yaptı yapacağını! Ne şiş yansın ne kebap
Gündem

Ahmet Hakan yine yaptı yapacağını! Ne şiş yansın ne kebap

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde hakim katili Yılmaz Güney’i yazdı. Hakan, Güney’in gerçek yüzünü yazısına dökerken, solcuların tepkisini çekmemek için bir yandan da ‘oyuncu kimliğini’ ön plana çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 13:37:00 -
Ahmet Hakan yine yaptı yapacağını! Ne şiş yansın ne kebap

Köşe yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında ‘ne şiş yansın ne kebap’ mantığıyla hâkim katili Yılmaz Güney hakkında bir yazı ele aldı.

Yazısına, “Bir yönünde... Bir hâkimi öldürmüş adam var, bir yönünde ise sinema yıldızı bir sanatçı var” cümleleri ile başlayan Ahmet Hakan, önce Yılmaz Güney için, “Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.

Bir yönünde ise... Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.” İfadelerini kullandı.

Ne şiş yansın ne kabap!

Yılmaz Güney’in gerçek kimliğini kaleme alan Ahmet Hakan, yazısında solculardan tepki çekmemek için Güney’in ‘sinemacı yönünü’ de ele aldı.

Yılmaz Güney’in katil olduğunu dile getiren Ahmet Hakan, “Bu iki yön nedeniyle...

Yılmaz Güney konusu, aynı zamanda bir ikilemin konusudur.

“Katildi, maçoydu” diyenler...

Onun sinemada çığır açmış sanatçı yönünü ihmal etmiş oluyorlar.

“Büyük sanatçıydı” diyenler ise...

Onun işlediği cinayeti, maçoluğunu es geçmiş oluyorlar.

Bu girdaptan galiba şöyle bir cümleyle kurtulabiliriz:

Yılmaz Güney, cinayet işlemiş, adam öldürmüş, maçoluğu hiç bırakmamış, büyük bir sanatçıydı.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay