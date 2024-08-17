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Medya Ahmet Hakan, Yeniden Refahlı Suat Kılıç'ı tokat manyağı yaptı: Az ötede ağla
Medya

Ahmet Hakan, Yeniden Refahlı Suat Kılıç'ı tokat manyağı yaptı: Az ötede ağla

Yeniakit Publisher
2024-08-17 14:15:00 -
Ahmet Hakan, Yeniden Refahlı Suat Kılıç'ı tokat manyağı yaptı: Az ötede ağla

Ahmet Hakan, Yeniden Refah Partili Suat Kılıç'ın AK Parti'ye yönelik eleştirilerine okkalı bir ayar verdi. Hakan, siyasette tutarlılık ve dürüstlüğün önemini vurguladığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Yeniden Refah Partili Suat Kılıç'ın AK Parti'ye yönelik eleştirilerine okkalı bir ayar verdi. Hakan, siyasette tutarlılık ve dürüstlüğün önemini vurguladığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Yeniden Refah’lı Suat Kılıç ağlıyor:

*

“Partimizden seçilen başkanları istifa ettirip partinize katamazsınız. Seçimin mantığına, siyasetin sosyolojisine tümüyle aykırıdır.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

İyi de Suat Kılıç...

AK Parti’den aday olamayan isimleri, “Gel abi. Onlar sizi aday yapmıyorsa bizden aday olun” diye kafalamak, siyasetin sosyolojisine uygun oluyorsa...

Partinizden seçilen başkanlarının AK Parti’ye transferi neden siyasetin sosyolojisine aykırı olsun?

*

Git ötede ağla Suat Kılıç. Çünkü ders çalışmam lazım."

 

 

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