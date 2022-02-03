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Gündem Ahmet Hakan yazdı: Camide çiğ köfte yoğurulur!
Gündem

Ahmet Hakan yazdı: Camide çiğ köfte yoğurulur!

Tekirdağ’da bir camide kaydedilen çiğ köfte görüntülerine ilişkin bugünkü köşesinde değerlendirmelerde bulunan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, “Camide sohbet edilir, yemek yenilir, çiğ köfte yoğurulur.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:31:00 -
Ahmet Hakan yazdı: Camide çiğ köfte yoğurulur!

Tekirdağ'da camide çiğ köfte yoğrulduğuna dair görüntüler üzerine bazı haber siteleri camileri hedef almıştı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını söyledi.

Camide çiğ köfte yapıldığı ve türkü söylendiğine dair iddialar ve görüntüler sosyal medyadan yayılmıştı. Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yarkıyan, görüntülerin caminin içinde değil, bu tarz faaliyetler için ayrılan müştemilatta çekildiğini açıklamıştı. 

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında iddiaya değindi. Camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını kaydeden Hakan, şu ifadeleri kullandı: 

"Camiler, sadece namaz kılınan yerler değildir. Camide sohbet edilir, yemek yenilir, çiğ köfte yoğurulur. Gerektiğinde barınak olur cami. Gerektiğinde mahallenin sorunlarının konuşulduğu yerler olur. Sosyal bir toplanma alanıdır yani cami. Müezzin ve imamlar için oluşturulmuş bir odasında türkü de dinlenir."

 

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