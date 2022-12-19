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Medya Ahmet Hakan "Yanlış yapıyorlar" deyip açıkladı! AK Parti'ye böyle akıl verdi
Medya

Ahmet Hakan "Yanlış yapıyorlar" deyip açıkladı! AK Parti'ye böyle akıl verdi

Ahmet Hakan, iktidar cephesinden son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı yapılan yorumları eleştirip, AK Parti'nin aslında ne yapması gerektiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 10:01:00 -
Ahmet Hakan "Yanlış yapıyorlar" deyip açıkladı! AK Parti'ye böyle akıl verdi

Ahmet Hakan, iktidar cephesinden son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı yapılan yorumları eleştirip, AK Parti'nin aslında ne yapması gerektiğini yazdı. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

 

"İktidar cephesinden son günlerde Kılıçdaroğlu yanlısı şu tür yorumlar geliyor:

- Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiliyor.

- Adaylık Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır.

- İmamoğlu ile Akşener kumpas peşinde.

Falan...

*

Eğer bu yorumların amacı Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını sağlamaksa...

Asla bu amaca hizmet etmez.

Çünkü iktidar cephesinden gelen bu tür yorumlar...

Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiyor, tam tersine zayıflatıyor.

*

İktidar cephesi, Kılıçdaroğlu’nu istiyorsa...

İmamoğlu’na tam destek vererek akıllıca bir taktik izlemiş olur."

 

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