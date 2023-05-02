Ahmet Hakan vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir mitinginde toplanan kalabalığın fotoğrafını manşete koyup, üstüne de “Seçimleri bu güzel kalpler kazanacak” yazan Sözcü gazetesini eleştirdi.

"Millet İttifakı’nı desteklemek için İzmir mitinginde buluşan insanlar, 'güzel kalpli insanlar' ise bir gün önce İzmir’in aynı meydanında AK Parti için toplanan insanlar, nasıl insanlardır acaba? Söyleseler de bilsek" ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:

"Dün Sözcü gazetesinin manşetini gördüm.

Kılıçdaroğlu’nun İzmir mitinginde toplanan kalabalığın fotoğrafını manşete koymuşlar, üstüne de koskocaman harflerle şunu yazmışlar:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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“Seçimleri bu güzel kalpler kazanacak.”

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Millet İttifakı’nı desteklemek için İzmir mitinginde buluşan insanlar, “güzel kalpli insanlar” ise bir gün önce İzmir’in aynı meydanında AK Parti için toplanan insanlar, nasıl insanlardır acaba? Söyleseler de bilsek.

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Hem kutuplaştırmadan şikâyet edip hem de ülkemizin insanlarını destekledikleri siyasi tarafa göre “güzel kalpli olanlar / güzel kalpli olmayanlar” imasıyla kutuplaştırmak hiç hoş değil.

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En iyisi eyyamcılık yapmadan bu konuda bir hüküm vereyim:

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İnsanların kalplerinin güzelliğini, tuttukları siyasi taraf belirlemez. İki tarafta da kalpleri güzel insanlar da vardır kalpleri çirkin insanlar da."