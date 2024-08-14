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Medya Ahmet Hakan, "Türkiye boyun eğdirdi" diyerek duyurdu! Demek ki bunlar bundan anlıyormuş
Medya

Ahmet Hakan, "Türkiye boyun eğdirdi" diyerek duyurdu! Demek ki bunlar bundan anlıyormuş

Yeniakit Publisher
2024-08-14 16:15:00 -
Ahmet Hakan, "Türkiye boyun eğdirdi" diyerek duyurdu! Demek ki bunlar bundan anlıyormuş

Ahmet Hakan, Instagram’ın erişime kapatılmasına karşı olmasına rağmen, Türkiye’nin taleplerinin bu yolla karşılandığını belirtti. Hakan, Instagram’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un son Heniyye paylaşımını silmediğini ve bu durumu dezenformasyon çağı olarak tanımladı. Sosyal medyanın yalanlarla dolu olduğunu vurgulayan Hakan, bu platformların anladığı dilin bu olduğunu ifade etti. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Instagram’ın erişime kapatılmasına karşı olmasına rağmen, Türkiye’nin taleplerinin bu yolla karşılandığını belirtti. Hakan, Instagram’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un son Heniyye paylaşımını silmediğini ve bu durumu dezenformasyon çağı olarak tanımladı. Sosyal medyanın yalanlarla dolu olduğunu vurgulayan Hakan, bu platformların anladığı dilin bu olduğunu ifade etti. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Instagram’ın erişime kapatılmasına iyi gözle bakmadım.

Ancak yaşananların ardından şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin taleplerini başka türlü asla karşılamazdı Instagram. Tatlılıkla falan söylendiğinde zerre kadar ırgalanmıyor adamlar. Yani bunların anladıkları dil bu.

SİLİYORMUŞ

Instagram açılmış ama Haniye paylaşımlarını siliyormuş.

*

Sildiğine bir kanıt görmedim ama silmediğine bir kanıt gördüm:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkını vererek muazzam bir Haniye paylaşımı yapmış.

 

Instagram’ın başköşesinde olduğu gibi duruyor.

Ne dezenformasyon çağıymış arkadaş!

Gözümüzle gördüğümüz konularda bile yalan söylüyorlar."

 

 

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