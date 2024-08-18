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Medya Ahmet Hakan, topu tam 90'a taktı: Başarırsan kralsın, başaramazsan Saray’ın adamı
Medya

Ahmet Hakan, topu tam 90'a taktı: Başarırsan kralsın, başaramazsan Saray’ın adamı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 16:55:00 -
Ahmet Hakan, topu tam 90'a taktı: Başarırsan kralsın, başaramazsan Saray’ın adamı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan'a karşı başarısız olan muhalif siyasetçilerin "Saray’ın adamı" olarak suçlanmasını eleştirdi. Hakan, bu tür suçlamaların muhalefetin kendi başarısızlığını örtme çabası olduğunu söyledi. İmamoğlu, Yavaş ve Özel gibi isimlerin de aynı suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirten Hakan, bu mekanizmanın muhalefet için zararlı olduğunu ifade etti. Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan'a karşı başarısız olan muhalif siyasetçilerin "Saray’ın adamı" olarak suçlanmasını eleştirdi. Hakan, bu tür suçlamaların muhalefetin kendi başarısızlığını örtme çabası olduğunu söyledi. İmamoğlu, Yavaş ve Özel gibi isimlerin de aynı suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirten Hakan, bu mekanizmanın muhalefet için zararlı olduğunu ifade etti. Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

"Erdoğan'la siyasi mücadeleye girip başarılı olamayan her muhalif siyasetçiyi, “Saray’ın adamı” diye suçlayan tipler var.

*

Bu tiplere göre...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Muharrem İnce, Saray’ın adamıdır.

- Meral Akşener, Saray’ın adamıdır.

- Kemal Kılıçdaroğlu, Saray’ın adamıdır.

Şunu yazın bir tarafa:

*

İmamoğlu / Yavaş / Özel üçlüsü, yarın öbür gün Erdoğan’ı yenmeyi başaramazlarsa...

Aynı tipler, onları da “Saray’ın adamı” olmakla suçlayacaklardır.

*

Mekanizma aşağı yukarı şöyle:

Başarırsan kralsın, başaramazsan Saray’ın adamı."

 

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