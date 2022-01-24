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Medya Ahmet Hakan topu 90'a taktı! Akşener ve Bay Kemal'e zor soru
Medya

Ahmet Hakan topu 90'a taktı! Akşener ve Bay Kemal'e zor soru

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret eden sözde gazeteci Sedef Kabaş'a destek veren Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e çok sert tepki gösterdi. Hakan, aynı hakaretin binde birinin Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapılması halinde yaşanacakları sorguladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 11:02:00 -
Ahmet Hakan topu 90'a taktı! Akşener ve Bay Kemal'e zor soru

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret eden sözde gazeteci Sedef Kabaş'a destek veren Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e çok sert tepki gösterdi. Hürriyet gazetesindeki yazısında, aynı hakaretin binde birinin Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapılması halinde yaşanacakları sorgulayan Hakan, her iki ismin de son sınavdan sınıfta kaldığını belirtti. İşte o yazı:

"Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...Her iki lider de...

Şu iki şeyi aynı anda söyleyebilirdi:

*

- BİR: Eleştiride nezaket sınırları aşılmamalı. İşi hakarete vardırmamak gerekir. Sedef Kabaş, ne yazık ki bu sınırları aşmıştır. Bu düzeysiz üslup kabul edilemez.

*

- İKİ: Hakaret suçu nedeniyle Sedef Kabaş’ın gözaltına alınması ve tutuklanması, yanlış olmuştur. Bu gerekçeyle tutuklama kabul edilemez.

*

Kılıçdaroğlu ve Akşener...

Bu iki şeyi aynı anda söyleyebilselerdi...

Gözümde birer sağduyusu abidesi gibi yükselmiş olacaklardı.

*

Fakat, heyhat!

TARAFSIZ BÖLGE’DE ŞÖYLE BİR ŞEY OLSA
Tarafsız Bölge’de...

Konuklardan herhangi biri...

Kemal Kılıçdaroğlu’na ya da Meral Akşener’e...

Veya herhangi bir siyasetçiye...

Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ettiği hakaretin binde birini bile etmeye kalksa...

Anında uyarırım...

“Lütfen üslubumuza dikkat edelim” derim.

*

Benim durduğum yer tam olarak burasıdır."

 

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Yorumlar

Fatih

Bu Ahmet Hakan deden yaratık selehattin demirtasi TV çıkartıp ona saz çaldıran guzellemeler yapan degilmiydi...
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şeref sadece isim olmuş

eğer şeref nedir izzet nedir adap nedir edep nedir ar nedir namus bilmeyen şerefsiz karektersizlerden böyle saygı beklenirmi üstüne birde devlet başkanına her türlü hakaret edip hakaretten sayılmasın diye yasa teklifi hazırlayan şerefsizden ne beklenir devlet adamımı olur
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