Ahmet Hakan tek tek ifşa etti! İşte günün palavraları

Ahmet Hakan, Ankara’da dört kişinin maymun çiçeğinden karantinaya alındığı iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Hakan, yanlış bilgilendirme ve spekülasyonlara karşı "Günün Palavraları" adlı bir köşe açmanın gerekliliğini vurguladı. Ali Koç'un Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’e "İkiniz birleşin" dediği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Hakan ayrıca, Türkiye ile Irak arasında imzalanan anlaşmada Türk askerinin çekilmesine dair bir maddenin bulunmadığını kaydetti. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları dile getirdi:

"Düne damgasını vuran üç palavra şunlar:

PALAVRA BİR: Ankara’da dört kişi, maymun çiçeğinden karantinaya alındı. DOĞRUSU: Ankara’da hiç kimse maymun çiçeği nedeniyle karantinaya alınmadı.

*

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PALAVRA İKİ: Ali Koç, Bahçeli ve Özel’e “İkiniz birleşin ve ülkeyi kurtarın” dedi. DOĞRUSU: Ali Koç, “Siyasi hiçbir yoruma girmeyiz, biz siyasi taraf değiliz” dedi.

*

PALAVRA ÜÇ: Irak ve Türkiye arasında anlaşma imzalandı, Türk askeri Irak’tan çekiliyor. DOĞRUSU: Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşmada ‘Türk askerinin Irak’tan çekilmesi’ diye bir şey yok.

*

Hiçbir teyit sürecinden geçmemiş palavraların “haber” diye servis edildiği bir ortamda...

“GÜNÜN PALAVRALARI” diye bir köşe açmak, farz değilse de vacip haline gelmiş durumda."