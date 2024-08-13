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Medya Ahmet Hakan, "Şamar oğlanına döndü" diyerek duyurdu: Hırsından kuduruyordur herhalde! Beter olsun
Medya

Ahmet Hakan, "Şamar oğlanına döndü" diyerek duyurdu: Hırsından kuduruyordur herhalde! Beter olsun

Yeniakit Publisher
2024-08-13 16:40:00 -
Ahmet Hakan, "Şamar oğlanına döndü" diyerek duyurdu: Hırsından kuduruyordur herhalde! Beter olsun

Ahmet Hakan, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Türkiye’ye yönelik küstahça açıklamalarına tepki gösterdi. Hürriyet gazetesi yazarı Hakan, Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu’nun bu açıklamalara gerekli cevabı verdiklerini belirtti. Türkiye’deki siyasi liderlerin İsrail karşısında birlik gösterdiğini ifade eden Hakan, bu durumun İsrail’de büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu kaydetti. Ahmet Hakan, İsrail’e karşı gösterilen dayanışmanın devam etmesi gerektiğini vurguladığı yazısında şunları dile getirdi:

Ahmet Hakan, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Türkiye’ye yönelik küstahça açıklamalarına tepki gösterdi. Hürriyet gazetesi yazarı Hakan, Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu’nun bu açıklamalara gerekli cevabı verdiklerini belirtti. Türkiye’deki siyasi liderlerin İsrail karşısında birlik gösterdiğini ifade eden Hakan, bu durumun İsrail’de büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu kaydetti. Ahmet Hakan, İsrail’e karşı gösterilen dayanışmanın devam etmesi gerektiğini vurguladığı yazısında şunları dile getirdi:

"Önce Ekrem İmamoğlu’na sırnaştı küstah bakan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretinin Ekrem İmamoğlu’ndan destek bulacağını sandı.

İmamoğlu’ndan hak ettiği yanıtı aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Bu arada Ahmet Davutoğlu da küstah bakana esaslı bir fırça attı.

“Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret edemezsin. Hadi oradan” tarzı bir fırça.

Böylece Davutoğlu da İsrailli Bakan’a hak ettiğini vermiş oldu.

İsrailli Bakan, Türkiye’de iktidar / muhalefet dayanışmasına yol açtığını gördükçe hırsından kuduruyordur herhalde.

Beter olsun."

 

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