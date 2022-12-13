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Medya

Ahmet Hakan, Şahan Gökbakar'ı deliye döndürecek! "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu girişti! Şahan bir daha kendine gelemez

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yedinci bölümü çıkan Recep İvedik'le ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 10:01:00 -
Ahmet Hakan, Şahan Gökbakar'ı deliye döndürecek! "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu girişti! Şahan bir daha kendine gelemez

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yedinci bölümü çıkan Recep İvedik'le ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. "Taa en baştan en sona kadar... Recep İvedik denilen 'kerestevari' illete karşı dün de aynıydım bugün de aynıyım" ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:

"Recep İvedik’in ilk altı bölümüyle ilgili kanaatim şöyleydi:

Ucuz ve bayağı buluyordum. Hayvani şakalarına zerre gülememiştim. “Cehalete ve kabalığa saygı duruşu gibi” diyordum. Zarafet ve incelik düşmanlığı yaptığına emindim. Mizah kalitesini sıfırın altında görüyordum. “Çok güzel kafa dağıtıyor abi, hayvan gibi güldük” diyenleri defterden siliyordum.

Recep İvedik’in yedinci bölümü çıktı.

Düşüncem kısaca şöyle:

*

Recep İvedik değişmiş, sonsuz kabalığını birazcık bırakmış. Azıcık yontulmuş. Entellerle işbirliği yapmalar, iktidara muhalif olmalar, politik mesaj sarkıtmalar falan. Fakat filmde değişmeyen şeyler de var: Aynı basitlik, aynı kabalık, aynı yüzeysellik, aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik.

*

Sonuç olarak söyleyeceğim şudur:

*

Allah’ıma çok şükür ki...

Taa en baştan en sona kadar...

Recep İvedik denilen “kerestevari” illete karşı dün de aynıydım bugün de aynıyım."

 

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