Ahmet Hakan, Putin için türkü yazdı
Ahmet Hakan, "En sevdiğim türküler listesinin ilk beşinde yer alır" dediği “Drama Köprüsü” türküsünü Rusya lideri Putin için uyarladı.
Ahmet Hakan, "En sevdiğim türküler listesinin ilk beşinde yer alır" dediği “Drama Köprüsü” türküsünü Rusya lideri Putin için uyarladı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki o yazısı:
"En sevdiğim türküler listesinin ilk beşinde yer alır “Drama Köprüsü” türküsü.
Bu türkünün sözlerini Putin’in nükleer çılgınlıkları için uyarladım.
Şöyle ki:
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Mezar taşlarını bre Putin / Koyun mu sandın / Nükleerle korkutmayı bre Putin / Oyun mu sandın."