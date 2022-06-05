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Medya Ahmet Hakan, o sözü duyduğunda içtiği kahveyi püskürtüp "Hahahahah" diye gülmüş
Medya

Ahmet Hakan, o sözü duyduğunda içtiği kahveyi püskürtüp "Hahahahah" diye gülmüş

Dünkü yazısı üzerine bir arkadaşının arayıp, kendisine “Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun" dediğini aktaran Ahmet Hakan, bu sözü duyduğunda içtiği kahveyi püskürttüğünü ve “Hahahahah” diye güldüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 12:09:00 -
Ahmet Hakan, o sözü duyduğunda içtiği kahveyi püskürtüp "Hahahahah" diye gülmüş

Dünkü yazısı üzerine bir arkadaşının arayıp, kendisine “Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun" dediğini aktaran Ahmet Hakan, bu sözü duyduğunda içtiği kahveyi püskürttüğünü ve “Hahahahah” diye güldüğünü belirtti. "Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken... Benim yazdığım yazıyı 'gaza getirme çabası' olarak görmek. Allah’ım! Aklıma mukayyet ol" diyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"CHP’li bir arkadaşım var. Dünkü yazım üzerine bana şöyle dedi:

*

“Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun.”

*

Kahve içiyordum, püskürttüm. “Hahahahah” diye güldüm.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken...

Benim yazdığım yazıyı “gaza getirme çabası” olarak görmek.

Allah’ım! Aklıma mukayyet ol!

*

Bu arada dehşetle fark ettim ki...

Benim CHP’li arkadaşım, şöyle bir masala inanıyor:

*

“Kemal Bey, böyle yaparak olası adayın yıpranmasını engelliyor. Bütün tepkileri üzerine çekiyor. Günü geldiğinde adayımız falancadır diyerek olgunlukla çekilecektir.”

*

Umarım bu masal doğru çıkar.

Yoksa CHP’li arkadaşımın ruh sağlığı çok büyük tehlikeye girer."

 

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