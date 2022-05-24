Ahmet Hakan, o olaydan derin bir mana çıkarmadan edememiş

Ahmet Hakan, ABD Büyükelçiliği'nin CHP’nin Maltepe mitingi ile ilgili yaptığı uyarıya dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde, "ABD’nin attığı her adımın arkasında derin manalar arayan biri değilimdir. Ama ABD’nin bu adımla 'AK Parti’yi de istemiyorum Kemal Kılıçdaroğlu’nu da istemiyorum' demek istediğine dair derin bir mana çıkarmadan edemedim" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"ABD Büyükelçiliği, CHP’nin Maltepe Mitingi ile ilgili bir uyarı yayınladı.

ABD vatandaşlarına yönelik bu uyarıda...

- Aman dikkatli olun.

- Olaylar çıkabilir.

- Ortalık karışabilir.

- Maltepe’den uzak durun.

- Polis müdahale edebilir.

Falan diyordu.

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CHP’nin Maltepe Mitingi, barış ve huzur içinde tamamlandı.

ABD Büyükelçiliği’nin yaptığı dayanaksız uyarı, resmen fos çıktı.

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ABD Büyükelçiliği, fos çıkan bu uyarısıyla...

Aynı anda hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Türkiye’yi yöneten AK Parti iktidarının canını sıkmayı başardı.

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ABD’nin attığı her adımın arkasında derin manalar arayan biri değilimdir.

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Ama ABD’nin bu adımla...

“AK Parti’yi de istemiyorum Kemal Kılıçdaroğlu’nu da istemiyorum” demek istediğine dair derin bir mana çıkarmadan edemedim.

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Bu Amerika böyledir işte.

Komploya en uzak kişileri bile komplocu yapar."