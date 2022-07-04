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Medya Ahmet Hakan o olaya isyan etti! Adam bu defa haklı
Medya

Ahmet Hakan o olaya isyan etti! Adam bu defa haklı

Ahmet Hakan, İstanbul Havalimanı'nda ortalama bir pizzanın 245, ortanın biraz büyüğü bir pizzanın ise 530 lira olmasına isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 11:29:00 -
Ahmet Hakan o olaya isyan etti! Adam bu defa haklı

Ahmet Hakan, İstanbul Havalimanı'nda ortalama bir pizzanın 245, ortanın biraz büyüğü bir pizzanın ise 530 lira olmasına isyan etti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki "Adam bu defa haklı" dedirten yazısında şunları kaydetti:

"Tamam abi...

Dünyanın her yerinde, havaalanlarında fiyatlar her zaman biraz pahalıdır. Bunu aldık, kabul ettik.

*

Tamam abi...

Havaalanında mahalle kafesi fiyatları beklemiyoruz. İki katına bile razıyız.

*

Ama ortalama bir pizzanın 245 lira, ortanın biraz büyüğü bir pizzanın ise 530 lira olması da neyin nesidir?

*

Altı üstü biraz hamur ve üzerine serpiştirilmiş azıcık malzeme, nasıl bu kadar pahalı olabilir?

*

Enflasyonla, hayat pahalılığıyla, hatta fahiş fiyat olgusuyla bile açıklanamayacak bir durum bu.

*

Söz konusu olan mis gibi lahmacun olsa hadi neyse...

Altı üstü pizza yahu."

 

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Yorumlar

mahmut

Aynen katılıyorum yetkililerın bu olaya ve otopark ücretlerıne el koymasi lazım insaf yohu. üstelık bu konuda her hava alanına gelen bu konularda hükümeti suçluyor.

Vahap Kalyoncu

Mecbur kalmış insanları istediğim gibi kazıklarım zihniyeti ne insani ne de islamidir benden söylemesi.
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