Ahmet Hakan, o ismi çok fena madara etti: Ne gerek var böyle janjanlı yalanlara?

Ahmet Hakan, seçilir seçilmez “Odama böcek yerleştirmişler, beni dinliyorlar” diye atıp tutan, ancak mahkeme ispata davet edince anında kıvıran Afyon’un CHP’li yeni Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı fena madara etti. “İki dakika gündem olacağım diye ne gerek var böyle janjanlı yalanlara?” diye soran Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“Afyon’un yeni Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçilir seçilmez “Odama böcek yerleştirmişler, beni dinliyorlar” falan demişti.

Konu mahkemeye intikal etti. Mahkeme, Burcu Köksal’a “Böcekler nerede? Getirin böcekleri” dedi. Burcu Köksal da “Cihazları gördüğümüz anda imha edip attık. Tutanak da tutmadık” diye cevap verdi.

İki dakika gündem olacağım diye ne gerek var böyle janjanlı yalanlara?”

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