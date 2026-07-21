Tam 15 bin parçalık servet... Tarlada kaybettiği çekicini ararken, şans eseri tarihin en büyük hazinesini keşfetti
İngiltere'de tarlasında kaybettiği çekicini metal dedektörüyle arayan bir çiftçi, tesadüfen 1.75 milyon sterlin değerindeki Roma dönemine ait dev bir hazineye ulaştı. Toprağın 1500 yıldır gizlediği 15 binden fazla altın ve gümüş sikke ile mücevherden oluşan bu "Hoxne Hazinesi", dünya arkeoloji tarihinin en önemli keşifleri arasına girdi. British Museum'a taşınan bu paha biçilemez buluş, kayıp bir çekicinin tarihin en büyük servetlerinden birine açılan kapı olduğunu kanıtladı.