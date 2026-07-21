Tam 15 bin parçalık servet... Tarlada kaybettiği çekicini ararken, şans eseri tarihin en büyük hazinesini keşfetti

Tarihçiler hazinenin gömüldüğü döneme ilişkin önemli verilere ulaştı. O dönemde Britanya topraklarındaki Roma yönetimi gitgide zayıflıyor, bölge büyük bir siyasi istikrarsızlık ve istila tehdidiyle karşı karşıya kalıyordu. Roma elitlerinin servetlerini istilacılardan geçici olarak korumak amacıyla bu yönteme başvurduğu tahmin ediliyor. Ailenin kim olduğu ya da bu serveti geri almak için neden dönmediği bilinmese de ahşap kutunun kalıntıları o dönemin üretim tekniklerini ve zenginlik kalıplarını anlamayı sağladı.