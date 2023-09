Ahmet Hakan, laikçileri çıldırtacak! Öyle bir şey söyledi ki...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Valiliği'nin, "halka açık alanda, parklarda, plajlarda içki tüketiminin yasaklandığı" şeklinde ifadelerin yer aldığı, ancak daha sonra, "sadece çevreye rahatsızlık verenler konusunda cezai işlem uygulanacak" açıklaması yapılan genelgeyi değerlendirdi.

Hakan, laikliğin içki odaklı tanımlanmasından vazgeçilmesi gerektiğini, her medeni ülkede olduğu gibi Türkiye'de de içkiyle ilgili sınırlamaların olabileceğini belirtti. Hakan, "Gelin içki konusunu dindarlık/sekülerlik bağlamından çıkaralım" çağrısı yaptı.

Hakan, şunları kaydetti:

"(...) Laik, seküler kesimlere sesleniyorum: Laikliği, demokrasiyi, özgürlükleri içki odaklı tanımlamaktan vazgeçin. Her medeni ülkede olduğu gibi Türkiye’de de içkiyle ilgili sınırlamaların yapılabileceğini kabul edin. Atılan her adımı kuşkuyla karşılamaktan vazgeçin. Atılan her adım karşısında “Bunlar içkiyi yasaklamak için bu adımı atıyorlar” diye ortaya çıkmayın. (...)"

ÖNE ÇIKAN VİDEO