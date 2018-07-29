Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 3 cümleyle verdi veriştirdi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında CHP'de yaşanan koltuk savaşına da yer verdi.

CHP liderini eleştiren Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu için 'hayatımda yazdığım en kısa Kılıçdaroğlu yazısı diyerek' şu ifadeleri kullandı:

- Ne bir yol buluyor.

- Ne bir yol açıyor.

- Ne de yoldan çekiliyor.