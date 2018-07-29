Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 3 cümleyle verdi veriştirdi!
Yazar Ahmet Hakan, genel başkanlık koltuğunu Muharrem İnce'ye devretmemek için ayak direyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.29 Temmuz 2018 Pazar 11:31
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında CHP'de yaşanan koltuk savaşına da yer verdi.
CHP liderini eleştiren Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu için 'hayatımda yazdığım en kısa Kılıçdaroğlu yazısı diyerek' şu ifadeleri kullandı:
- Ne bir yol buluyor.
- Ne bir yol açıyor.
- Ne de yoldan çekiliyor.
YORUM YAZ