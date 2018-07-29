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Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 3 cümleyle verdi veriştirdi!

Yazar Ahmet Hakan, genel başkanlık koltuğunu Muharrem İnce'ye devretmemek için ayak direyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:31
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na 3 cümleyle verdi veriştirdi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında CHP'de yaşanan koltuk savaşına da yer verdi.

CHP liderini eleştiren Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu için 'hayatımda yazdığım en kısa Kılıçdaroğlu yazısı diyerek' şu ifadeleri kullandı:

- Ne bir yol buluyor.

- Ne bir yol açıyor.

- Ne de yoldan çekiliyor.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:31
  1. Ahmet Hakan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Köşe yazısı
  4. CHP Lideri
  5. eleştiri

YORUM YAZ

  • ACEACE11 dk önce
    Mukaddes Hint İNEKLERİNe YOL verirler.Ne YÖN verirler.Ne ET verirler.Ne SÜT verirler.
  • kemalkemal35 dk önce
    benden de bi cümle sana..bu kadar zahir bir hakikatı anlaman için 8 küsür sene gerekmiş..
  • Alım alkanAlım alkan16 dk önce
    H...r sen kimsin kilictaroglunu eleştiriyorum. Dönme dolap
  • Mesut SarpMesut Sarp17 dk önce
    Ahmet Hakan bize buradan hep kötü yazar diye tanıtıldı. Neden şimdi yazısı yayınlanıp şirinleştiriliyor ?
  • ahmet yükselahmet yüksel46 dk önce
    sayın adaşım kalemine diline sağlık.senin bu 3 cümleniTAKOZ diye özetlesek yanlış olur mu?
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Anlaşıldı, anlaşıldı; Ahmet Hakan Kemal'dan el çektiğine göre, Kamal'ın fişi çekilmiş, yani düğmeye basmışlar.Aynı cahiliye dönemindeki gibi, helvadan put yapıp taparlar, acıkıncada yerler.Sırsdakiiiiiiii.
  • AlşAlş47 dk önce
    16 YIL BOYUNCA HÜKÜMETİN YANLIŞ LARINI HİÇ ELEŞTİNŞZMİ?
  • vatandaşvatandaş22 dk önce
    Hayret yeniakit.com.tr ilk defa "hergele" etiketini kullanmamış.
  • AtçekenAtçeken58 dk önce
    Sen kendi yolunu bul.
  • OğuzOğuz56 dk önce
    Düm teke tek düm tek.
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