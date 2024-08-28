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Medya Ahmet Hakan, "keriz silkelemenin bedeli"ni yazdı! Cemal Enginyurt resmen şok olacak
Medya

Ahmet Hakan, "keriz silkelemenin bedeli"ni yazdı! Cemal Enginyurt resmen şok olacak

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:05:00 - 2024-08-28 10:31:21
Ahmet Hakan, "keriz silkelemenin bedeli"ni yazdı! Cemal Enginyurt resmen şok olacak

Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt'un borsa manipülasyonlarına karıştığı ve bu nedenle hapis cezası aldığı iddialarını ele aldı. Hakan, Enginyurt'un bu tür faaliyetlerle keriz silkelemeyi alışkanlık haline getirdiğini belirtti. Hakan, bu tür kişilerin toplumdan dışlanması gerektiğini ifade ettiği Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt'un borsa manipülasyonlarına karıştığı ve bu nedenle hapis cezası aldığı iddialarını ele aldı. Hakan, Enginyurt'un bu tür faaliyetlerle keriz silkelemeyi alışkanlık haline getirdiğini belirtti. Hakan, bu tür kişilerin toplumdan dışlanması gerektiğini ifade ettiği Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cemal Enginyurt’un en iyi bildiği iş: Keriz silkeleme.

*

Borsa şirketlerinden Altınyağ’da yapılan işlemler nedeniyle SPK, suç duyurusunda bulunmuş. Açılan davada Enginyurt ile beraber hareket ettiği iki kişiye 3’er yıl hapis cezası verilmiş. Enginyurt’a ayrıca Ersu Gıda’daki işlemleri nedeniyle de dava açılmış.

*

Hükmümü veriyorum: Keriz silkelemeyi bir alışkanlık haline getirmiş bu adam."

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