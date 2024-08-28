Ahmet Hakan, "keriz silkelemenin bedeli"ni yazdı! Cemal Enginyurt resmen şok olacak

Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt'un borsa manipülasyonlarına karıştığı ve bu nedenle hapis cezası aldığı iddialarını ele aldı. Hakan, Enginyurt'un bu tür faaliyetlerle keriz silkelemeyi alışkanlık haline getirdiğini belirtti. Hakan, bu tür kişilerin toplumdan dışlanması gerektiğini ifade ettiği Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cemal Enginyurt’un en iyi bildiği iş: Keriz silkeleme.

*

Borsa şirketlerinden Altınyağ’da yapılan işlemler nedeniyle SPK, suç duyurusunda bulunmuş. Açılan davada Enginyurt ile beraber hareket ettiği iki kişiye 3’er yıl hapis cezası verilmiş. Enginyurt’a ayrıca Ersu Gıda’daki işlemleri nedeniyle de dava açılmış.

*

Hükmümü veriyorum: Keriz silkelemeyi bir alışkanlık haline getirmiş bu adam."

{relation id:1880790 slug:'mehmet-simsekle-ilgili-o-iddia-pes-dedirtmisti-o-isimden-yenileri-yolda-cikisi-geldi'}