Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktiğini böyle duyurdu: Başarının tatlı kokusunu aldı, aynısını genel seçimde de uygulayacak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısının bir bölümünde seçim kazanmak adına türlü türlü taktikler deneyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimler için benimsediği düstura değindi.

CHP liderinin yeni sevdasının "dostlarla iktidara gelmek" olduğunu dile getiren Hakan, bu sevdanın Kılıçdaroğlu'na başarı getirdiğini savunarak, "Başarının tatlı kokusunu alan Kılıçdaroğlu da belediye seçimindeki stratejisinin aynısını genel seçimde uygulamak istiyor." dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının konuya ilişkin kısmı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi büyütemediği ortada.

Ne yapsa, ne etse...

Olmuyor, olamıyor.

Hakan Bayrakçı’nın söyleyiş tarzıyla söyleyecek olursak:

“Yüzde 25 de yüzde 25... Yüzde 25 de yüzde 25...”

O kadar ki...

Kemal Kılıçdaroğlu bile...

CHP’yi büyütme sevdasından tamamen vazgeçmiş durumda.

Yeni sevda şu:

Dostlarla iktidara gelmek.

Dostlarla birlikte hareket etmek, belediye seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na hatırı sayılır bir başarı getirdi.

Başarının tatlı kokusunu alan Kılıçdaroğlu da belediye seçimindeki stratejisinin aynısını genel seçimde uygulamak istiyor.

Bunun için ne lazımsa yapacak gibi görünüyor Kılıçdaroğlu...

Mesela Gül’ün adaylığına “he” diyebilir... Mesela sağ seçmeni tavlamak için çeşitli atraksiyonlar sergileyebilir... Mesela ülkücülere selam sarkıtabilir... Mesela HDP ile ince bir çizgi üzerinde flört etmeye devam edebilir... Mesela Akşener’le arayı açmamak için ne gerekiyorsa yapabilir. Mesela Babacan ve Davutoğlu’nu yamacına almak için uğraşabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti içinden eleştirenler var.

Diyorlar ki:

“İlkelerimizden ödün veriyoruz. Sağcılaşıyoruz. Kendi içimizden çıkan isimler yerine başka ideolojilerden gelenlere önem veriyoruz. Altı oku, sosyal demokrasiyi unuttuk."

Kılıçdaroğlu’nun bu eleştirilere karşı içinden şöyle söylediğine eminim:

“Sizin kafanızla gidersek bir 18 yıl daha AK Parti iktidarda kalır. Benim stratejimle gidersek hiç değilse bir şansımız var.”