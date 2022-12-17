Ahmet Hakan, gereksiz yere gaza geldi! Sakin ol şampiyon

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen, kolları sıvayarak CHP seçmenine şirin görünme gayretine girişti.

Yazdığı “ortaya karışık” yazılarla, medyadaki tüm kesimleri memnun eden ender isimlerden biri haline gelen Hakan, İmamoğlu sanki siyasi yasak almışçasına gaza geldi.

Hakan, Hürriyet gazetesindeki gereksiz paniğe kapıldığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin yinelenmesini “ahmaklık” olarak nitelemişti.

Sırf bu yüzden kendisine siyaset yasağı getiriliyor.

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Tam bir saçmalık bu.

Bu saçmalığa akıl, vicdan ve izan sahibi hiç kimsenin aklı yatmaz.

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Basit bir hakaret davasından siyasi yasak kararı çıkabiliyor.

Ve bu karar, siyaset mühendisliği adına kullanılmaya epey elverişli olabiliyor.

Korkunç bir şey bu.

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Ülkenin geleceği açısından da endişe verici.”