  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Bilgin asgari ücret için tarih verdi

Siyasi şova o isimden sert mesajlar! MHP'yi ele geçiremedi, CHP'yi ele geçirecek

Başkan Erdoğan açıkladı: Mardin Havalimanı'na yeni isim

"Tehlike geçmiş değil" diyen Coşkun Başbuğ uyardı! Papaz Fetullah'ın şu sözünü unutamam

‘Ya Kılıçdaroğlu ya…’ İsmail Saymaz HDP’nin adayını açıkladı

Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Mahkemelerin verdiği her kararı...

AB'den Karadeniz çıkarması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal'dan flaş açıklama! "EYT sorunu ortadan kalkacak"

CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Medya Ahmet Hakan, gereksiz yere gaza geldi! Sakin ol şampiyon
Medya

Ahmet Hakan, gereksiz yere gaza geldi! Sakin ol şampiyon

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen, kolları sıvayarak CHP seçmenine şirin görünme gayretine girişti. Yazdığı “ortaya karışık” yazılarla, medyadaki tüm kesimleri memnun eden ender isimlerden biri haline gelen Hakan, İmamoğlu sanki siyasi yasak almışçasına gaza geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:26:00 -
Ahmet Hakan, gereksiz yere gaza geldi! Sakin ol şampiyon

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen, kolları sıvayarak CHP seçmenine şirin görünme gayretine girişti. 

Yazdığı “ortaya karışık” yazılarla, medyadaki tüm kesimleri memnun eden ender isimlerden biri haline gelen Hakan, İmamoğlu sanki siyasi yasak almışçasına gaza geldi. 

Hakan, Hürriyet gazetesindeki gereksiz paniğe kapıldığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin yinelenmesini “ahmaklık” olarak nitelemişti.

Sırf bu yüzden kendisine siyaset yasağı getiriliyor.

*

Tam bir saçmalık bu.

Bu saçmalığa akıl, vicdan ve izan sahibi hiç kimsenin aklı yatmaz.

*

Basit bir hakaret davasından siyasi yasak kararı çıkabiliyor.

Ve bu karar, siyaset mühendisliği adına kullanılmaya epey elverişli olabiliyor.

Korkunç bir şey bu.

*

Ülkenin geleceği açısından da endişe verici.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23