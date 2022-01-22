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Medya Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu çok kızdıracak!
Medya

Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu çok kızdıracak!

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun nasıl kibirli bir siyasetçi olduğunu örnekleriyle tek tek aktararak "Millet İttifakı, Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir. İttifakın diğer parçalarına şimdiden 'sabr-ı cemil' dilerim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 13:39:00 -
Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu çok kızdıracak!

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun nasıl kibirli bir siyasetçi olduğunu örnekleriyle tek tek aktararak "Millet İttifakı, Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir. İttifakın diğer parçalarına şimdiden 'sabr-ı cemil' dilerim" dedi. İşte Hakan'ın "Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak" başlıklı o bomba yazısı:

 

"Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*

- Daima alıngandır, daima haksızlığa maruz kaldığına inanır.

*

- Kendi fikirlerinin en önemli fikirler olduğundan yüzde yüz emindir.

*

- Maraza çıkarma potansiyeli bir hayli fazladır.

*

- Başbakanlık yapmış olmasını, biraz fazla önemser.

*

Yani demem o ki...

Millet İttifakı...

Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir.

İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim."

 

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